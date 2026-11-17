Ο Κροάτης μέσος έφτασε τις 208 διεθνείς συμμετοχές ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι στη δεύτερη θέση της λίστας πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει καταγράψει 234 παρουσίες

Οι δρόμοι του Σπλιτ, εκεί όπου είναι οι αγορές και κρεμούν την πραμάτεια τους οι πλανόδιοι πωλητές, έχουν σε συντριπτικό ποσοστό φανέλες ενός μόνο ποδοσφαιριστή. Αυτού που αγωνίστηκε το βράδυ της Κυριακής κόντρα στην Τσεχία. Και έγραψε (ξανά) Ιστορία ο Λούκα Μόντριτς.

Βασικός με την εθνική Κροατίας, συμπλήρωσε 208 συμμετοχές και έπιασε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Μέσι, τον άσο που αποσύρθηκε από την εθνική Αργεντινής πριν από λίγο καιρό.

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Τώρα, ο Μόντριτς μπορεί να τον ξεπεράσει, ενώ η διαφορά τους είναι πως ο μεν Κροάτης χαφ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα – σκακιέρα το 2006 και άρα συμπλήρωσε 20 χρόνια στο τοπ επίπεδο, ενώ ο Μέσι πρωτοεμφανίστηκε έναν χρόνο νωρίτερα, το 2005. Ποιος προηγείται στην κατάταξη με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές;

Από το 2003 που έκανε πρεμιέρα με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο έως τη στιγμή που σταμάτησε (ή τον σταμάτησαν, μήπως;) κατέγραψε 234 παρουσίες.

Το ζήτημα με τον Μόντριτς, ωστόσο, δεν είναι μόνο το «γιατί συνεχίζει» κι ας έχει φτάσει έως τον τελικό του Μουντιάλ το 2018 στη Ρωσία και πανηγύρισε την τρίτη θέση το ’22 στο Κατάρ.

Είναι πως κανένας δεν έχει μπει στη διαδικασία να εκφράσει δυσφορία για το γεγονός πως ακόμη είναι εκεί, ακόμη μάχεται στα 41 του χρόνια, μολονότι δεν κάνει πλέον τόσα πολλά όσο στο παρελθόν, ούτε είναι κομβικός στο παιχνίδι. Με απλά λόγια, η αντιμετώπιση που έχει από το σύνολο των media είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτή που βίωσε ο Ρονάλντο και βέβαια ο μέσος ουδέποτε σήκωσε σκόνη με τα καμώματά του.

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Ίσως αυτό να είναι και το κρίσιμο σημείο που εδώ κάποιος πρέπει να εστιάσει. Ο Μόντριτς υπήρξε σταρ με μια άλλη προσέγγιση του όρου. Δίχως το φωτοστέφανο του CR7, χωρίς να λέει στον φακό «ακολούθησέ με» και βέβαια μάλλον γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για την όποια ζωή του, χλιδάτη ή μη, ή τις επιχειρήσεις και τους ακόλουθούς του. Ο Ρονάλντο παραμένει μια βιομηχανία από μόνος του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο Μόντριτς, ένας ποδοσφαιριστής που κι αυτός κατέκτησε Χρυσή Μπάλα (το 2018), αλλά του λόγου του έμοιαζε με αντι-βεντέτα, ένας άσος που αποθεώθηκε γιατί ήταν παίκτης ομάδας και ένας «δαντελένιος εργάτης» στο πράσινο χαλί. Έκανε τους συμπαίκτες του καλύτερους και μάλλον η επόμενη μέρα για την εθνική Κροατίας δεν θα ξημερώσει εύκολα, γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι της δικής του κλάσης.

Εν αντιθέσει με την Πορτογαλία που βρίθει αστέρων και αυτός ήταν ένας ακόμη λόγος που αρκετοί ήθελαν να παραμερίσει ο Ρονάλντο ώστε να δουν τη νέα γενιά αγωνιζόμενη και χωρίς εξάρτηση από τον κορυφαίο σκόρερ.