Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία του με τον Ισπανό και οι… αναμνήσεις επέστρεψαν μαζί με έναν από τους σημαντικότερους ξένους που φόρεσαν ποτέ την ερυθρόλευκη

Ο μύθος λέει πως σε δύο ερυθρόλευκες θητείες του, ο Ερνέστο Βαλβέρδε σπανίως ασχολήθηκε με μεταγραφές.

Και αν έγιναν μεγάλες αλλαγές στους καιρούς του. Και αν προέκυψαν τόσοι νέοι ποδοσφαιριστές. Εδινε όμως ο Τσινγκούρι την έγκριση και άφηνε τα υπόλοιπα σε εκείνους που υλοποιούσαν τον σχεδιασμό. Για έναν θυμούνται οι παλαιότεροι, τον Βάσκο να πράττει διαφορετικά. Να ρωτά, να ανησυχεί, να πιέζει: Κανονική εξαίρεση στον κανόνα του.

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Τον ίδιο που κυκλοφορούσε λίγους μήνες πριν στο ποδοσφαιρικό γαλατικό χωριό της Βιγιαρεάλ, δίχως ο κόσμος να μην μπορεί να τον ξεχωρίσει φυσιογνωμικά από τον Βραζιλιάνο Νιλμάρ: Τον Νταβίντ Φουστέρ από την Ολίβα της Βαλένθια.

Αν είχε δίκιο ο Βαλβέρδε; Μεταξύ μας όσο τα χρόνια περνούν τόσο και νομίζεις ότι ο αγαπημένος Τσινγκούρι σε όλα δίκιο είχε. Στην προκειμένη περίπτωση;

Εφερε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός τον 28χρονο Ισπανό το καλοκαίρι της «επανεκκίνησης» με Αλμπερτ Ριέρα, Αριέλ Ιμπαγάσα, Μάρκο Πάντελιτς, Κέβιν Μιραλάς, Φρανσουά Μοντέστο κ.λπ. Και κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι έναν κανονικό θρύλο τους. Κάποιον που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τα χρώματα, την κερκίδα, τη φιλοσοφία. Δεν ήταν σπουδαίος ντριμπλέρ.

Δεν ήταν φοβερός γκολτζής. Δεν ήταν καν τόσο ταλαντούχος αν σκεφτεί κανείς την ευθύνη που πήρε στα τετραγωνικά του γηπέδου πίσω από το φορ. Πώς να τον ξεχάσεις όμως να παίζει με το κεφάλι του μπαταρισμένο λες και βρίσκονταν σε πόλεμο; Εξι πρωταθλήματα, 3 νταμπλ, 169 συμμετοχές, 45 γκολ, 26 ασίστ.

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Μα πάνω από όλα ένα άλμπουμ με αναμνήσεις για τα έξι χρόνια που φόρεσε το δαφνοστεφανωμένο. Τόσο χαρακτηριστικές που λες και ξύπνησαν μαζεμένες το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο οργανισμός ανακοίνωσε την επιστροφή του!

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight. Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια!», διάβαζες στην ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Και γύριζες αυτομάτως σε εκείνη την εποχή που τα αμέτρητα τρεξίματα του Φουστέρ και η πίεση στην μπάλα, όχι μόνο άλλαζε το αγωνιστικό στυλ του Ολυμπιακού αλλά επί της ουσίας αποτελούσε τη βάση της εφαρμογής μιας ιδέας που προκάλεσε επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ηταν στην απαρχή της δεύτερης θητείας του Βαλβέρδε. Στην αφετηρία της εποχής Μαρινάκη. Η πρώτη ποδοσφαιρική εκτέλεση ενός στυλ που επί της ουσίας κυριαρχεί ως και σήμερα. Πόσοι άραγε βλέπουν στον Τσικίνιο έναν ποδοσφαιρικό… γιο του Φουστέρ;

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Φυσικά ο Ισπανός τον Φλεβάρη κλείνει τα 45 του χρόνια. Και αυτή τη φορά γύρισε με έναν άλλο μέντορά του από τα παλιά να δημιουργεί τη γέφυρα. Τον Χοσέ Αντόνιο Κορδόν. Ο Βαλβέρδε ήταν ο προπονητής που έβαλε τον Φουστέρ να παίξει στη Βιγιαρεάλ τη σεζόν 2009-2010.

Ο Κορδόν επιβιβάστηκε στο Κίτρινο Υποβρύχιο το 1999 και ως το 2017 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδια την ιστορία της Βιγιαρεάλ. Ενας football expert που ανάμεσα στα άλλα ήθελε να εντάξει στην ομάδα του και κάποια από τα μεγάλα ταλέντα μιας περιοχής όπου δεσπόζει το βαρύ όνομα της Βαλένθια. Εκείνος διάλεξε από τα «τοπικά» τον Φουστέρ για την ομάδα Β’ το 2004. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Τι δεν είναι γνωστό; Πως δέκα χρόνια τώρα μακριά από την Ελλάδα ο Φουστέρ κάθισε στα θρανία, αλλά και πάτησε στο χορτάρι σαν προπονητής ανοίγοντας πανιά για μια δεύτερη καριέρα:

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Κάτοχος UEFA Pro που θα πει το σημαντικότερο δίπλωμα προπονητή. Μεταπτυχιακό στο Football Management. Μια τριετία (2020-23) στη Βαλένθια (Trainer Scout / Individual Development). Αλλη μια στη Βιγιαρεάλ (First Team Assistant Coach / Technical Assistant). Θα τα συνδυάσει όλα αυτά επιστρέφοντας. Γιατί ο Ολυμπιακός του έδωσε τον τίτλο του επικεφαλής στο τμήμα εξέλιξης των ποδοσφαιριστών με διαδρομή προς την πρώτη ομάδα που θα πει δουλειά στο χορτάρι. Και την ίδια στιγμή υπεύθυνο για την πρόοδο και εξέλιξη των δανεικών. Ποδοσφαιριστών που ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψουν. Αναψε το πράσινο φως ο Βαγγέλης Μαρινάκης με συνοπτικές διαδικασίες για τον Ισπανό καλωσορίζοντας ξανά στην ερυθρόλευκη οικογένεια έναν θρύλο, πρότυπο μιας εποχής.

Και η συμφωνία ισχύει από τα τέλη Σεπτέμβρη. Τότε ταξίδεψε στην Ελλάδα για να συναντηθεί με τον Αντόνιο Κορδόν, τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, τον (προπονητή της ομάδας Β΄) Αλβάρο Ρούμπιο, τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας Πάουλο Νόγκα. Το χθεσινό ήταν αυστηρά το τυπικό της μέρος. Η ανακοίνωση. Και μάλιστα τον βρήκε στην Τρίπολη όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β’ με αντίπαλο τον Πανιώνιο – επικράτησαν με 2-0 οι Κυανέρυθροι – για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Ένα ακόμη μεταγραφικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους. Τη φορά αυτή απευθείας από τη Βραζιλία με κεντρικό πρόσωπο τον χαρισματικό Αντρέ Λουίς της Κορίνθιανς. Ο 20χρονος κεντρικός χαφ που κοστολογείται 20 εκατ. ευρώ και διεκδικείται ήδη από αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.