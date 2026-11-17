H άσωτη επέστρεψε. Χωρίς να είναι σίγουρο ότι γυρνάει και μεταμελημένη. Για την ακρίβεια, η Νίνα Κασιμάτη επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να ζητήσει δημόσια άφεση αμαρτιών για όσα καταλόγιζε στο Κίνημα, κραύγαζε εναντίον του κι ευχόταν στον ΓΑΠ να πάθει στη συριζαϊκή της περίοδο – παρότι παπανδρεϊκοί είχαν θέσει ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση πράσινης κομματικής ταυτότητας τη μετάνοιά της.

Η υποδοχή που της επεφύλαξε ο πρόεδρος (στην κομματική έδρα, για να προσδώσουν «συμβολική αξία» στο «νόστιμον ήμαρ» της) έδειξε ότι εκείνος δεν σκέφτηκε καν πως χρειάζεται να της δώσουν συγχωροχάρτι. Κακές πράσινες γλώσσες δεν εξεπλάγησαν. Βρίσκουν πολλά ιδεολογικά κοινά ανάμεσα στον αρχηγό και την τελευταία μεταγραφή του. Αυτή ενσαρκώνει το λεγόμενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, επιδεικνύοντας με περηφάνια εθνικό φρόνημα και τουρκοφαγική διάθεση.

Η επάνοδός της θα βοηθήσει το κόμμα να βουτήξει στη δεξαμενή των συντηρητικών ψηφοφόρων, λένε όσοι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα μαζί της. Οι άλλοι, πάλι, στοιχηματίζουν ότι τα λευκά στη Β’ Πειραιώς θα είναι περισσότερα από τα κέρδη που θα φέρει.

Ποντάρουν σε μια τέτοια εξέλιξη, υποστηρίζοντας πως η παρουσία πιστών στον Παπανδρέου στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δεν είναι αμελητέα. Πάντως, ο επαναπασοκισμός της είναι ρίσκο και για άλλους λόγους.

Ρίσκο

Το ΠΑΣΟΚ δεν διακινδυνεύει μόνο να διαταράξει την εσωκομματική του ειρήνη, εντάσσοντας στους κόλπους του μια εθνομητέρα, την οποία σχεδόν όλοι της οι σύντροφοι, ασχέτως κόμματος, θεωρούν συγκρουσιακή.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που ελλοχεύει στη στρατολόγησή της είναι πως αυτή παγιώνει την άποψη την οποία έχουν σχηματίσει πολλοί για την πασοκική διεύρυνση.

Η Χαριλάου Τρικούπη δίνει την εντύπωση ότι ανοίγει τις πόρτες της σε οποιονδήποτε κατέχει ένα κοινοβουλευτικό έδρανο, αδιαφορώντας για τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει ο προσεταιρισμός στελεχών που έχουν διαπρέψει στο λαϊκίστικο πολιτεύεσθαι – παραβλέποντας, δηλαδή, πως σήμερα, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσπαθεί να εμφανιστεί ως η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική διακυβέρνησης επειδή δεν λαϊκίζει σαν τον Τσίπρα.

Η πειραιώτισσα βουλευτής ενισχύει την εικόνα που φιλοτεχνούν για το ΠΑΣΟΚ όσοι πρώην θαυμαστές του Κασσελάκη φωτίστηκαν από τον πράσινο ήλιο, αλλά κι όποιες τέως γκρούπις του επιδιώκουν να φωτιστούν (άλλωστε, έχει υπάρξει κι εκείνη κασσελακική).

Ετσι, όμως, το τωρινό της κόμμα μουτζουρώνει το προφίλ του κομιστή της πολιτικής αλλαγής. Γιατί το ίδιο αλλάζει, αλλά δεν βελτιώνεται. Γυρνάει σε ένα παρελθόν που θα έπρεπε να έχει παραδώσει στη λήθη.