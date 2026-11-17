Στην Άγκυρα μεταφέρεται την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, το επόμενο κρίσιμο τεστ για την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιχειρεί να αξιοποιήσει ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά αιτήματα της Τουρκίας: την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης.

Η διπλωματική φόρμουλα που προωθείται συνδέει την έναρξη των συζητήσεων για την αναβάθμισή της με την επιστροφή της Αγκυρας στη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό, χωρίς όμως να της προσφέρει εκ των προτέρων ανταλλάγματα.

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Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικός εκπρόσωπός της για το Κυπριακό Ραφαέλε Φίτο αναμένεται να συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι προσπάθειες του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών συναντούν εκ νέου την επιμονή της Αγκυρας στη λύση δύο κρατών.

Η Κομισιόν, πάντως, απέφυγε χθες να επιβεβαιώσει δημοσίως τη σύνδεση της Τελωνειακής Ενωσης με το Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να τη διαψεύσει. Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπός της περιορίστηκε να επισημάνει ότι η επίσκεψη Φίτο εντάσσεται στις προσπάθειες της ΕΕ για στήριξη της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, σε στενό συντονισμό με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα Μαρία Ανχελα Ολγκίν.

Η αλληλουχία όσων συνέβησαν στην Αττάλεια, κατά την COP31, δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών ως προς τη στάση που τηρεί η Αγκυρα απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από την πρόσκληση μέχρι την υποδοχή, η τουρκική πλευρά φρόντισε να καταστήσει σαφείς τις προθέσεις της, προσβάλλοντας με όποιον τρόπο μπορούσε τη Λευκωσία.

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Οι επιγραφές «Νότια Κύπρος», τις οποίες η τουρκική πλευρά απομάκρυνε μόνο κατόπιν πιέσεων του πρεσβευτή της ΕΕ στην Αγκυρα, η υποδοχή του Χριστοδουλίδη από πρέσβη, την ώρα που τον Ερχιουρμάν – τον οποίο προσκάλεσε η ίδια η Αγκυρα και όχι ο ΟΗΕ – υποδεχόταν αντιπροσωπεία υπό υφυπουργό, το θέατρο με την «επίσημη» υποδοχή του Ερχιουρμάν πριν καν αρχίσουν οι αφίξεις των ηγετών, η σκανδαλώδης αποχώρηση Ερντογάν κατά την άφιξη Χριστοδουλίδη και όλα τα υπόλοιπα έδειξαν μια Τουρκία η οποία υπερέβαλε εαυτόν στις προκλήσεις. Μια στάση που δεν συνάδει με εκείνη μιας χώρας η οποία προσέρχεται – διότι ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται – σε συνομιλίες με την όποια καλή θέληση.

Το εγχείρημα, ωστόσο, προσκρούει και στις τελευταίες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς. Μόλις την Κυριακή, με αφορμή την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, ο τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ επανέλαβε τη θέση περί δύο κρατών, καλώντας μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το αποσχιστικό μόρφωμα.

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Την ίδια στιγμή, ο Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωνε ότι δεν απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση μια διαδικασία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και χωρίς αμφισβήτηση της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

Πακέτο 19 προτάσεων

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι είναι έτοιμος για νέα τριμερή συνάντηση με τον Ερχιουρμάν και τον Γκουτέρες, επιμένοντας στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Η Λευκωσία έχει, παράλληλα, καταθέσει πακέτο 19 προτάσεων, που περιλαμβάνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, προτάσεις για την Αμμόχωστο, καθώς και διαδικαστική πρόταση για διευρυμένες διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή της ΕΕ και των εγγυητριών δυνάμεων.

Για την Άγκυρα, η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ενωσης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό στόχο, μαζί με τη διευκόλυνση των θεωρήσεων εισόδου και τη συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, όπως το πρόγραμμα SAFE. Από τα τρία αυτά ζητήματα, η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ενωσης θεωρείται το πεδίο στο οποίο μπορεί ευκολότερα να αναζητηθεί κοινός τόπος.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το οικονομικό αυτό κίνητρο αρκεί για να μετακινήσει την Τουρκία από τις σημερινές της θέσεις. Η συνάντηση Φίτο – Φιντάν θα αποτελέσει, επομένως, μια πρώτη κρίσιμη ένδειξη για το εάν η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή προσφορά ή όχι.