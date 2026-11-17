Έναν «εξορθολογισμό», ο οποίος μάλιστα θα γίνει σύντομα, αναφορικά με τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε τηλεοπτική συνέντευξή του (Βεργίνα Τηλεόραση).

«Ήδη έχει αποτυπωθεί από την Τροχαία πού είναι οι υπερβολές (σ.σ. στα πρόστιμα). Τα είδε το υπουργείο Μεταφορών αυτά, τα είδαμε και προχτές στο υπουργικό συμβούλιο. Θα προχωρήσουμε σύντομα σε εξορθολογισμό για να μην υπάρχουν ακρότητες. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση και θα υπάρξουν σύντομα διορθώσεις», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό ποιες παραβάσεις θα αφορούν αυτές οι διορθώσεις, ούτε το ύψος τους. Στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, συνέδεσε την αυστηροποίηση των προβλέψεων του ΚΟΚ με τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Σε ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» από τα τέλη Οκτωβρίου (20/10/2026 «Αλκοτέστ: Οι διπλάσιοι έλεγχοι φρέναραν τις παραβάσεις»), ο εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, είχε πει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 206 νεκροί από τροχαία, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 664 και το 2025 517. Και βέβαια, έχουν αυξηθεί και οι έλεγχοι και τα μπλόκα της Τροχαίας.

Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή της χθες, η Τροχαία Αττικής ανέφερε ότι από τις 9 έως τις 16 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης στους δρόμους της Αττικής έγιναν 39.031 αλκοτέστ, με 311 παραβάσεις και 15 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αλλες 11.382 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και άλλα αδικήματα, ενώ αφαιρέθηκαν και σχεδόν 1.500 άδειες οδήγησης.