Ο Κώστας Τσουκαλάς, που αναρωτήθηκε αν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην αποδοκιμάζει «με τον πλέον αυστηρό τρόπο έναν αρνητή της Ιστορίας και των αγώνων του ελληνικού λαού για Δημοκρατία και Ελευθερία», δεν ήταν ο μοναδικός αντιπολιτευόμενος ο οποίος άδραξε την ευκαιρία που προσέφερε στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ ο Αδωνις, επιμένοντας πως δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Κι άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έβγαλαν ανακοινώσεις. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός δεν απευθύνεται στο δικό τους κοινό, αλλουνού τ’ αφτιά θέλει να χαϊδέψει.

Εξορθολογισμός

Ο Γιώργος Φλωρίδης υπερασπίστηκε την αυστηροποίηση των ποινών για τις τροχαίες παραβάσεις, επειδή έφεραν μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων στον δρόμο. Παράλληλα, βέβαια, αναγνώρισε πως έχουν γίνει και «υπερβολές» – επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Μεταφορών έχει εξετάσει το θέμα και το έχουν συζητήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε, υποσχέθηκε «εξορθολογισμό» και «σύντομα διορθώσεις». Λογικό, έρχονται εκλογές. Πώς θα ζητήσει ψήφο η κυβέρνηση, όταν παίρνουν διπλώματα ακόμη και για παράνομη στάθμευση;

Ρουσφέτι

«Αυτό το οποίο στην Ελλάδα χαρακτηρίζουμε με την τούρκικη λέξη “ρουσφέτι”, είναι μια θεσμοθετημένη υποχρεωτική στις δημοκρατίες επαφή του πολίτη με τον εκπρόσωπό του. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις δημοκρατίες δυτικού τύπου, όπου υπάρχουν σταυροί προτίμησης». Τάδε έφη Δημήτρης Βαρτζόπουλος, με την υποσημείωση ότι το έχει ξαναπεί στη Βουλή, μιλώντας για την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί έχει την άνεση να επαναλαμβάνεται; Μα, κατεβαίνει σε βορειοελλαδίτικη εκλογική περιφέρεια όπου ο βελοπουλικός ανταγωνισμός στη ΝΔ δεν είναι αμελητέος.

Υποψήφιος

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης «παραιτήθηκε γιατί ενόσω ήταν υφυπουργός, έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό», αλλά «από εκεί και πέρα θα κριθεί από τους πολίτες». Και για όποιον δεν κατάλαβε, ανέφερε κι επί λέξει πως «ναι» θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Προφανώς, μόνο ένας αφελής θα πίστευε ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα τον κατέβαζε στην Ημαθία, όπου επίσης εκλέγει βουλευτή η Ελληνική Λύση.