«Δώσε το Ντονμπάς για να μπεις στο ΝΑΤΟ»

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές έθεσαν για πρώτη φορά στον Ζελένσκι το ενδεχόμενο εδαφικής παραχώρησης, με αντάλλαγμα την ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία

Η προοπτική μιας συμφωνίας που θα συνέδεε την παραχώρηση του Ντονμπάς από την Ουκρανία με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, την οποία αποκάλυψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έθεσαν για πρώτη φορά οι Αμερικανοί διαπραγματευτές αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας επανέρχονται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών, την ώρα που οι δηλώσεις από το Κίεβο, την Ουάσιγκτον, το Παρίσι και τη Μόσχα αποτυπώνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση γύρω από τους περιορισμούς στο δορυφορικό σύστημα Starshield της SpaceX προσθέτει μία ακόμη διάσταση δυσπιστίας στις σχέσεις Κιέβου και Ουάσιγκτον.

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Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι Κούσνερ και Γουίτκοφ τον ρώτησαν εάν η Ουκρανία θα δεχόταν να αποχωρήσει από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει εδάφη σε «τρομοκράτες», σημείωσε ωστόσο ότι μια ολοκληρωμένη πρόταση, με συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο ουκρανικό στρατό και πόρους για την ανοικοδόμηση, θα μπορούσε να τεθεί στην κρίση της ουκρανικής κοινωνίας.

«Δεν έχω το δικαίωμα να πάρω μόνος μου αυτή την απόφαση», ανέφερε, παραπέμποντας ουσιαστικά σε ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν για το Κίεβο τις μόνες πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη SpaceX ότι δεν λέει την αλήθεια σχετικά με τους περιορισμούς στη λειτουργία του συστήματος Starshield, υποστηρίζοντας ότι τα ουκρανικά drones χάνουν τη σύνδεσή τους όταν αναπτύσσουν ταχύτητα άνω των 161 χιλιομέτρων την ώρα.

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Το πρόβλημα, σύμφωνα με το Κίεβο, επηρεάζει τόσο την αναχαίτιση των ρωσικών drones τύπου Shahed όσο και τις ουκρανικές επιχειρήσεις μεγαλύτερης εμβέλειας. Η SpaceX από την πλευρά της απέδωσε το ζήτημα σε τεχνικό πρόβλημα, αρνούμενη ότι έχει επιβάλει περιορισμούς.

Ο Ζελένσκι απέρριψε επίσης ως τέχνασμα την πρόταση Πούτιν για τη διεξαγωγή μια «ανθρωπιστικής αποστολής» στην Κοστιαντινίβκα της ανατολικής Ουκρανίας.

Από την πλευρά τής Ουάσιγκτον, ο Τζάρεντ Κούσνερ υποστήριξε ότι στις συνομιλίες προέκυψαν νέες ιδέες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη γεφύρωση των διαφορών, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δημόσιες μαξιμαλιστικές θέσεις, οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται την ανάγκη πρακτικών συμβιβασμών. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διευκολύνουν την απευθείας επικοινωνία και μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι όσοι επιδιώκουν να περιορίσουν τα μέσα άμυνας της Ουκρανίας την ωθούν σε μια άδικη ειρήνη, η οποία θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη «μόνιμα ευάλωτη».

Υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την ικανότητα της Ουκρανίας να αμύνεται, καλώντας παράλληλα τους Ευρωπαίους να αποσαφηνίσουν τι επιδιώκουν για τη μεταπολεμική περίοδο και ποιες εγγυήσεις αναμένουν από τις ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι, εάν εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας, προτίθεται να διακόψει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία μετά έξι μήνες.

Παράλληλα, μήνυμα της Μόσχας ήρθε μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία θα αναγκαστεί να καταφύγει στη βία για να επιτύχει τους στόχους της, εάν δεν διαφαίνεται προοπτική συμφωνίας με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Tass, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι, εάν η ΕΕ δεν επιθυμεί την ειρήνη, δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί ούτε η διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία ούτε το πλαίσιο ευρωπαϊκής ασφάλειας.