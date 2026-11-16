Στις αρχές του 2027 και στο Ιόνιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας

Στην προώθηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας, με τις έρευνες βυθού να προγραμματίζονται για τις αρχές του 2027, αλλά και στην ολοκλήρωση των νησιωτικών διασυνδέσεων επικεντρώνεται ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για την επόμενη περίοδο.

Σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας έδωσε ο διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Άγγελος Σταματέλος, μιλώντας στο πλαίσιο της ENLIT 2026 στη Βιέννη.

Όπως ανέφερε, στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού για το έργο, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον ιταλικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TERNA S.p.A.

Η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας, με στόχο την αύξηση της δυνατότητας ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Διαχειριστής έχει ήδη ολοκληρώσει οκτώ διεθνείς και εγχώριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, περιορίζουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την υλοποίηση των νέων έργων.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς διασυνδέσεις, έργα με την Αλβανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, τη Γερμανία και την Κύπρο βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, ενώ ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει και στην προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY).