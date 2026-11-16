Αθήνα, η έβδομη πιο αγχωτική πόλη διεθνώς

Η ελληνική πρωτεύουσα συγκεντρώνει βαθμολογία 7,23 στα 10, ανάμεσα στο Μιλάνο και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας

Η Αθήνα συγκαταλέγεται στις δέκα πιο αγχωτικές πόλεις του κόσμου, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση σε μια διεθνή κατάταξη 170 αστικών κέντρων, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Remitly, με στοιχεία που συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Η ελληνική πρωτεύουσα συγκεντρώνει βαθμολογία 7,23 στα 10, τοποθετούμενη ανάμεσα στο Μιλάνο, που βρίσκεται στην έκτη θέση με 7,25, και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, το οποίο ακολουθεί στην όγδοη θέση με 7,14.

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Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών με βαθμολογία 7,56, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί το Δουβλίνο της Ιρλανδίας με 7,55.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Πόλη του Μεξικού με 7,38 και την τέταρτη η Μανίλα στις Φιλιππίνες με 7,34. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο με 7,25, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν το Τορίνο της Ιταλίας με 6,90 και η Καλκούτα της Ινδίας με 6,89.

Η κατάταξη δεν αποτυπώνει το πόσο αγχωμένοι δηλώνουν ότι αισθάνονται οι κάτοικοι κάθε πόλης, αλλά επιχειρεί να αξιολογήσει τις αντικειμενικές συνθήκες της καθημερινότητας που μπορούν να δημιουργούν ή να εντείνουν την πίεση στη ζωή των πολιτών.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται οι χρόνοι μετακίνησης, το κόστος διαβίωσης, η πρόσβαση και οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης, η αντιλαμβανόμενη εγκληματικότητα και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

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Η έβδομη θέση της Αθήνας αναδεικνύει τις δυσκολίες που συνοδεύουν την καθημερινότητα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπου οι μετακινήσεις, η οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και η πρόσβαση σε υπηρεσίες αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής.

Παράλληλα, η παρουσία δύο ακόμη ιταλικών πόλεων, του Μιλάνου και του Τορίνο, στην πρώτη δεκάδα δείχνει ότι οι πιέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αθήνα βρίσκεται υψηλότερα από το Σάο Πάολο, το Τορίνο και την Καλκούτα, ενώ η βαθμολογία της απέχει μόλις 0,33 μονάδες από εκείνη της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται στην κορυφή.

Η έρευνα της Remitly επιχειρεί έτσι να αναδείξει τις πόλεις στις οποίες ο συνδυασμός οικονομικών, περιβαλλοντικών και καθημερινών παραγόντων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο διαβίωσης.

Η συγκεκριμένη κατάταξη δεν αποτελεί μέτρηση της προσωπικής ευτυχίας ή της ψυχολογικής κατάστασης των κατοίκων, αλλά έναν δείκτη των συνθηκών που μπορούν να κάνουν τη ζωή σε ένα αστικό κέντρο περισσότερο απαιτητική.

Για την Αθήνα, πάντως, η έβδομη θέση αποτελεί μία ακόμη αφορμή για συζήτηση γύρω από την ποιότητα ζωής, τις αστικές υποδομές, το κυκλοφοριακό, το κόστος κατοικίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στην ελληνική πρωτεύουσα.