Γιάννης Νταλιάνης στα «ΝΕΑ»: «Εχει κάτι το συμβολικό το “Κάμπινγκ”»

Ο Γιάννης Νταλιάνης μιλάει για τη συμμετοχή του στη σειρά του Mega και τη διπλή θεατρική του παρουσία

Ένα κάμπινγκ μπορεί να είναι ο ιδανικός τόπος για διακοπές, χαλάρωση κι απόδραση από την καθημερινότητα.

Μπορεί, όμως, να γίνει και το πιο απρόβλεπτο σκηνικό για να ξεδιπλωθούν ανθρώπινες ιστορίες, χαρακτήρες με αδυναμίες, πάθη, εκρήξεις κι αντιφάσεις, όταν καταφθάνει ένας απελπισμένος λογιστής με μια βαλίτσα χρήματα αναζητώντας καταφύγιο.

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Σ’ αυτό το ξεχωριστό σύμπαν του «Κάμπινγκ», της κωμικής σειράς του Mega, συναντάμε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν τον Γιάννη Νταλιάνη υποδυόμενο τον Τάσο Αθανάτου.

Ο ήρωάς του είναι ένοικος του θερέτρου, που δεν φημίζεται για την υπομονή του, λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια, αλλά πίσω από την αυστηρή πλευρά του κρύβει έναν πιο τρυφερό εαυτό.

«Πρόκειται για έναν συμπαθή χαρακτήρα με τις αδυναμίες του. Τελειώνοντας μια ζωή στην τράπεζα, αποφάσισε ν’ ανοίξει μια ταβέρνα στον χώρο του κάμπινγκ, όπου να φιλοξενεί τον κόσμο. Αλλά τα πράγματα πάνε στραβά γιατί η γυναίκα του, δυστυχώς, δεν μαγειρεύει καλά, παρά το τι πιστεύει εκείνη.

Ουσιαστικά, η μαγειρική της όχι μόνο δεν φέρνει πελάτες, αλλά τους διώχνει. Οταν εμφανίζεται στο κάμπινγκ ο λογιστής ο οποίος κάνει ξέπλυμα χρήματος για τη μαφία, μέσα σ’ αυτή τη συνθήκη μπλέκεται και η ταβέρνα του Τάσου σχεδόν χωρίς να το θέλει», αναφέρει ο Γιάννης Νταλιάνης μιλώντας στο «Νσυν».

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Στη σειρά συνεργάζεται στενά με την Μπέσυ Μάλφα, αφού υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι, κομμάτι της ιδιότυπης κοινότητας του κάμπινγκ, ενός μικρόκοσμου που ξεπερνάει τα όρια ενός απλού τόπου διαμονής. «Έχει κάτι το συμβολικό το κάμπινγκ και γι’ αυτό ο τίτλος του είναι “Ο άλλος κόσμος”. Συμβολίζει σίγουρα μια ολόκληρη κοινότητα η οποία θα μπορούσε να είναι αυτή η ίδια στην πραγματικότητα ή ακόμα κι ένας φανταστικός κόσμος που πάντα τον έχουμε ανάγκη.

Είναι μια μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας έτσι όπως παρουσιάζεται από τους διαφορετικούς ήρωες, με το χρήμα που παίζει μεγάλο ρόλο, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις αντιθέσεις, τον τρόπο που λύνονται τα θέματα της δικαιοσύνης και την πανταχού παρούσα Αστυνομία», επισημαίνει ο ηθοποιός.

Στο θέατρο

Σ’ έναν εξίσου απρόβλεπτο κόσμο βρίσκεται και στη θεατρική σκηνή ο Γιάννης Νταλιάνης. Συμμετέχει στους «Λύκους», την παράσταση του Νίκου Σπυρόπουλου σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στο Μικρό Παλλάς, όπου βρίσκεται ανάμεσα σε μια ιδιότυπη αγέλη πέντε ανδρών με τους ρόλους του θύτη και του θύματος, του φίλου και του εχθρού, του λύκου και του προβάτου να μην είναι πάντα ευδιάκριτοι.

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«Ο λύκος είναι ένα ζώο που μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα κοπάδια. Τώρα τελευταία, μάλιστα, έχουμε συνεχείς παρουσίες του σε κατοικημένες περιοχές, προφανώς λόγω των καταστροφών δασών και των άλλων οικοσυστημάτων που έχουν συντελεστεί.

Ωστόσο, χαρακτηρίζεται κι από τη συντροφικότητα, γι’ αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που τον βλέπουν ως το αγαπημένο τους ζώο. Έχει κάτι γοητευτικό ο λύκος όσο κι άγριο. Όταν ο άνθρωπος γίνεται λύκος, τότε τα πράγματα μάλλον στραβώνουν γιατί αποκτά τα κακά του χαρακτηριστικά, όπως η πείνα του κι η πρόθεσή του να κατασπαράξει τον άλλον.

Αυτό συμβαίνει σε μια αδυσώπητη κοινωνία. Το περιβάλλον παίζει ρόλο σ’ αυτή τη μετάλλαξη, αφού επηρεάζει τους ανθρώπους και τους προτρέπει προς την αρετή που έχουν μέσα τους αλλά και την κακία, κι ευνοεί την ανάπτυξη της μιας ή της άλλης κάθε φορά. Εγώ πιστεύω όμως πολύ και στο DNA το ανθρώπινο που παίζει ρόλο, όπως βέβαια και οι κοινωνικές συνθήκες», υπογραμμίζει ο Γιάννης Νταλιάνης.

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Στο θεατρικό πρόγραμμα του ηθοποιού προστίθεται και η «Ήμερη – Η ανατομία μιας πτώσης» που επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο Από Μηχανής Θέατρο, σε σκηνοθεσία και διασκευή του ιδίου, όπου επίσης αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο.

Βασισμένη στη νουβέλα του Φιόντορ Ντοστογέφσκι, η παράσταση αφηγείται την ιστορία ενός ενεχυροδανειστή, ο οποίος, εγκλωβισμένος στη μοναξιά, την υπεροψία και τις δικές του εμμονές, επιχειρεί ν’ ανασυνθέσει τη σχέση του με τη νεαρή γυναίκα που έχασε.

«Αν κι ο ίδιος αρνιόταν τον τίτλο, ο Ντοστογέφσκι είναι μεγάλος ψυχογράφος. Είναι τόσο ουσιαστικός στην ανάλυση των ανθρώπων και των ψυχών τους. Αγαπάει τους ανθρώπους. Τους βλέπει με συμπάθεια, προσπαθεί να τους καταλάβει. Βλέπει και τα τρωτά τους σημεία, αλλά πιστεύει στην καλοσύνη τους.

Τα θέματά του είναι διαχρονικά. Μιλάει για τον γάμο από ανάγκη, το κακοποιητικό περιβάλλον όπου ζει η γυναίκα, την αδυναμία των ανθρώπων να συγχρονιστούν. Στη δική μου διασκευή τόλμησα να δώσω λόγο στη γυναίκα. Πολλά πράγματα από τις σκέψεις ή αυτά που αναφέρει για εκείνη ο άνδρας της πέρασαν σ΄ εκείνη παίρνοντας τη σκυτάλη της αφήγησης», καταλήγει ο δημιουργός της παράστασης.