Καύσιμα: Παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου οι επιδοτήσεις στην αντλία

Στιγμιότυπα από πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, τιμές σε αμόλυβδη βενζίνη και diesel πετρέλαιου κίνησης, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Παρατείνονται έως τις 30 Νοεμβρίου οι επιδοτήσεις στα καύσιμα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα τις ενισχύσεις οι οποίες εφαρμόζονται από τις 15 Οκτωβρίου καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, από 16 έως 30 Νοεμβρίου η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Παράλληλα, οι εταιρείες διύλισης συνεχίζουν να χορηγούν πρόσθετη έκπτωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτών στο κίνησης.

Ετσι, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και τα 10 λεπτά ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης της κρατικής επιδότησης στα καύσιμα εκτιμάται σε 35 εκατ. ευρώ ενώ το συνολικό ύψος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στήριξης ανέρχεται σε 1,49 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων έκτακτων ενεργειακών και μόνιμων εισοδηματικών μέτρων.

Την ίδια ώρα πάνω από 680.000 νοικοκυριά έχουν υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα θέρμανσης το οποίο φέτος κυμαίνεται από 100 έως 1.560 ευρώ.