Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδεικνύεται η πιο εμπορική αθλήτρια του 2026 στη λίστα της SportsPro, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως

Η αγωνιστική επιτυχία δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό μέτρο αξιολόγησης της αξίας ενός αθλητή.

Στον σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό, η αναγνωρισιμότητα, η απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προσωπικότητα και η δυνατότητα προσέλκυσης εμπορικών συνεργασιών έχουν αποκτήσει καθοριστική σημασία.

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Αυτό ακριβώς αποτυπώνει η 17η έκδοση της κατάταξης «50 Most Marketable Athletes» για το 2026, που δημιουργείται από το SportsPro σε συνεργασία με τη NorthStar Solutions Group.

Στην κορυφή της φετινής λίστας βρίσκεται η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η 28χρονη Λευκορωσίδα τενίστρια συγκέντρωσε 80,95 βαθμούς σε σύνολο 100 στον δείκτη NorthStar Marketability Score, αφήνοντας πίσω σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρωταθλήτρια του ελεύθερου σκι Αϊλίν Γκου με 76,94 βαθμούς, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 74,46 βαθμούς.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο νορβηγός επιθετικός Ερλινγκ Χάαλαντ και ο ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ.

Η εκτόξευση

Η πρωτιά της Σαμπαλένκα δεν αποτελεί τυχαία εξέλιξη. Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam έχει καταφέρει να μετατρέψει την αγωνιστική της καθιέρωση σε ισχυρή εμπορική παρουσία.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, το 2025 τα συνολικά έσοδά της έφτασαν περίπου τα 30 εκατομμύρια δολάρια, με τα μισά να προέρχονται από τα χρηματικά έπαθλα και τα υπόλοιπα από εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες.

Τα έσοδα εκτός γηπέδων διπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οδηγώντας την στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητριών παγκοσμίως.

Καθοριστική αλλαγή στη διαχείριση της εικόνας της αποτέλεσε η μετακίνησή της το 2025 από την IMG στην Evolve, την εταιρεία εκπροσώπησης που ίδρυσε η Ναόμι Οσάκα μαζί με τον μάνατζέρ της Stuart Duguid.

Η νέα συνεργασία είχε στόχο να αξιοποιήσει καλύτερα την εμπορική δυναμική της Λευκορωσίδας και να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές εκτός του τένις.

Στο χαρτοφυλάκιο των συνεργασιών της περιλαμβάνονται πλέον οι Nike, Wilson, Gucci, Stella Artois, Audemars Piguet και Whoop, ενώ η Emirates την επέλεξε ως την πρώτη πρέσβειρα της εταιρείας από τον χώρο του τένις.

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Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε καμπάνιες των Beats by Dre και SharkNinja, ενώ η παρουσία της σε περιοδικά όπως το Time και η Vogue ενισχύει το προφίλ της πέρα από τα αθλητικά γήπεδα.

Η νέα γενιά κυριαρχεί στην αγορά

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της κατάταξης είναι η αυξανόμενη εμπορική δυναμική των νεότερων αθλητών.

Περισσότεροι από τους μισούς αθλητές της πρώτης 50άδας είναι κάτω των 30 ετών, ενώ 14 δεν έχουν συμπληρώσει τα 25. Ο μέσος όρος ηλικίας διαμορφώνεται στα 28 χρόνια.

Ανάμεσα στις νέες εισόδους ξεχωρίζει η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αλίσα Λιου, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση, μετά την επιτυχία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Ακολουθούν ο Γάλλος μπασκετμπολίστας Βίκτορ Γουεμπανιάμα στην έβδομη θέση και ο νεαρός Αμερικανός Εϊ Τζέι Ντιμπάντσα στη δέκατη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρίσκεται στην 27η θέση.

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Παρά τη χαμηλότερη θέση του στη συνολική κατάταξη, καταγράφει την υψηλότερη βαθμολογία Brand Equity, με 41,36 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του προσωπικού του brand.

Η ελληνική παρουσία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής κατάταξης, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση παγκοσμίως.

Η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι η εμπορική αξία του ελληνικού αθλητισμού μπορεί να αποκτήσει διεθνή διάσταση, όταν συνδυάζονται αγωνιστικές επιτυχίες, αναγνωρισιμότητα και ισχυρή προσωπική ταυτότητα.

Σε επίπεδο αθλημάτων, το μπάσκετ κυριαρχεί με 13 εκπροσώπους, ακολουθεί το ποδόσφαιρο με 11 και το τένις με οκτώ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση με 16 αθλητές, ενώ συνολικά εμφανίζονται 22 διαφορετικές εθνικότητες. Οι γυναίκες είναι 16, έναντι 20 το 2025, παραμένοντας μακριά από το ρεκόρ των 23 αθλητριών που είχε καταγραφεί το 2023.

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Μια ακόμη σημαντική τάση είναι η ανάπτυξη προσωπικών ψηφιακών μέσων από τους αθλητές.

Σχεδόν οι μισοί από τους 50 κορυφαίους διαθέτουν δικό τους κανάλι στο YouTube, podcast ή προσωπική εκπομπή. Μέσα από αυτές τις πλατφόρμες δημιουργούν απευθείας σχέσεις με το κοινό, προσελκύουν διαφημιστικά έσοδα και διατηρούν την εμπορική τους παρουσία ανεξάρτητα από την αγωνιστική τους πορεία.

Η φετινή κατάταξη αποδεικνύει ότι ο αθλητής του 2026 δεν είναι μόνο ένας πρωταγωνιστής των γηπέδων. Είναι ταυτόχρονα μια προσωπική επιχείρηση, ένα επικοινωνιακό μέσο και ένα διεθνές εμπορικό brand…