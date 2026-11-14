Το Ντακάρ, ο αγώνας που έχει κλέψει την καρδιά και θρύλων της F1 και όχι μόνο, ξαναγυρίζει (έστω και προσωρινά) στην Αφρική

Τι δοκιμασία μπορεί να είναι αυτή του Ράλι Ντακάρ, που πιλότοι της Formula 1 έως και πρωταθλητές από το WRC την έχουν ως στόχο να βιώσουν την απόλυτη… ταλαιπωρία!

Τον αγώνα, που έχει τα περισσότερα θύματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, την τετράτροχη δοκιμασία των 15 ημερών που ξεζουμίζει ανθρώπους και μηχανές!

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Απλά, για να αποδείξουν ότι μπορούν να τερματίσουν. Ένας αγώνας που κατά τη διαδρομή του στην ιστορία έχει «δει» τρομοκρατικές απειλές, αλλαγές τοποθεσίας για λόγους ασφαλείας και θύματα – τόσο αγωνιζόμενους όσο και θεατές.

Και το… σασπένς συνεχίζεται αφού η διοργάνωση αλλάζει πίστα. Από το 2027 το Ράλι Ντακάρ, εξαιτίας των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, θα επιστρέψει προσωρινά στην Αφρική. Κοινώς, επιστρέφει εκεί όπου και ξεκίνησε ύστερα από 20 χρόνια.

Η μεγάλη δοκιμασία θα λάβει εκκίνηση από το Λουλέ της Πορτογαλίας στις 9 Ιανουαρίου. Ειδικότερα, η πρώτη ειδική διαδρομή θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, προτού όλο αυτό διασχίσει τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Δυστυχώς, ο αγώνας δεν θα φτάσει τόσο νότια όπως στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης, αλλά 11 ειδικές διαδρομές και το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των 7.824 χιλιομέτρων θα πραγματοποιηθούν στο Μαρόκο.

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Πολλοί πιλότοι

Από το Ντακάρ πέρασαν και αρκετοί διάσημοι πιλότοι της Formula 1.

Μέσα στον μισό αιώνα ζωής του Ντακάρ, περισσότεροι από 20 πιλότοι πήραν μέρος, έζησαν την πιο σκληροτράχηλη εμπειρία των αμμόλοφων, χάθηκαν στις ειδικές της ερήμου, ένα πεδίο που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το «τακτοποιημένο» πρόγραμμα ενός γκραν πρι.

Ο Φερνάντο Αλόνσο είναι ο μοναδικός πρωταθλητής της F1 που αγωνίστηκε στο Ράλι Ντακάρ, το 2020.

Και αυτό χάρη στην οικειοθελή απουσία του από τη Formula 1 για δύο χρόνια, λες και το είχε… τάμα να περάσει αυτήν τη δοκιμασία.

Ο ίδιος προ λίγων ημερών έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας ότι πρόκειται να λάβει μέρος και στη διοργάνωση του 2027, στις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό εκμεταλλευόμενος την ανάπαυλα των οδηγών της F1, που θα κάνουν προετοιμασία για το νέο πρωτάθλημα.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από την Aston Martin ότι ο Ισπανός θα αγωνιστεί στο επερχόμενο Ράλι Ντακάρ, το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου του 2027.

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Όμως ξένα δημοσιεύματα επιμένουν ότι εθεάθη να δοκιμάζει ένα τετρακίνητο θηρίο με το οποίο θα λάβει μέρος στο επερχόμενο Ντακάρ, στην Αφρική.

Από τους θρύλους των αγώνων που πήραν μέρος στο Ντακάρ ήταν και Τζάκι Ιξ.

Ο Βέλγος πιλότος της F1, με 6 νίκες στις 24 Ώρες του Λε Μαν έγινε ο πρώτος μεγάλος οδηγός από το διεθνές στερέωμα των σιρκουί που κέρδισε το Ράλι Ντακάρ το 1983.

Η καριέρα του Ιξ στη Formula 1 άρχισε το 1967 και στη διάρκειά της κατέκτησε οκτώ νίκες γκραν πρι μέχρι το 1979.

O Γάλλος Ζαν-Λουί Σλεσέ που έμεινε στην ιστορία της Formula 1 για τη σύγκρουσή του με τον Αϊιρτον Σένα στη Μόντσα το 1988 συμμετείχε και κέρδισε το Ντακάρ δύο φορές, το 1999 και το 2000, με το buggy Schlesser-Renault δικής του κατασκευής.

Τα ρεκόρ του Σάινθ

Συνολικά, έχουν λάβει μέρος 20 πιλότοι της Formula 1 στο Ράλι Ντακάρ. Στους θρύλους του Ντακάρ συγκαταλέγεται και ο κορυφαίος πρώην πιλότος και πρωταθλητής στο WRC, Κάρλος Σάινθ.

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Το 2024, και σε ηλικία 61 ετών, ο Σάινθ έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής του Ράλι Ντακάρ.

Ο γερόλυκος του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι «καρατόμησε» τις ερήμους, πάτησε όσο πιο βαθιά μπορούσε το γκάζι στο αγωνιστικό αυτοκίνητό του και «κατάπιε» σαν να πήγαινε βόλτα τα 8.000 χλμ. της διαδρομής του αραβικού Ντακάρ!

Και η ιστορία συνεχίζεται για το Ντακάρ, με νέους πιλότους από τη Formula 1 που σίγουρα γλυκοκοιτάζουν την κορυφαία δοκιμασία για το μέλλον.

Για την επερχόμενη δοκιμασία που θα γίνει σε μεγάλο μέρος στο Μαρόκο έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 350 τολμηρά πληρώματα.