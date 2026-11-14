Ανέκαθεν στις μικρές ηλικίες οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου έπαιρναν υψηλό βαθμό.

Ξεχώριζαν και έφταναν μακριά σε διοργανώσεις ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, όχι κατ’ ανάγκη επειδή η δουλειά που γινόταν ήταν τοπ επιπέδου, αλλά κυρίως γιατί βγάζαμε καλές φουρνιές ποδοσφαιριστών και ασφαλώς με ταλέντο που ξεχείλιζε.

Τώρα, αυτές τις ημέρες, δύο εθνικές ομάδες, οι Παίδες και οι Ελπίδες, κεντρίζουν την προσοχή μας. Πέρα, ασφαλώς, από τα όσα κάνουν οι Άνδρες στο Nations League.

Η ομάδα U-17 ετοιμάζεται για το ταξίδι στο Κατάρ και τη συμμετοχή της στην τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Δεν είναι ασήμαντο αυτό που πέτυχε, τουναντίον φανερώνει πως έχουμε μια ομάδα με προσωπικότητα, εξαιρετικούς παίκτες και βέβαια θέληση να φτάσει στον στόχο.

Επαγγελματική νοοτροπία μολονότι ακόμη μιλάμε για άγουρα παιδιά – που καθόλου τέτοια δεν φαίνονται στο χορτάρι.

Όσο για τις Ελπίδες, κάνουν προσπάθεια ώστε να προκριθούν στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φυσικά, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός και της πρόσφατης επιτυχίας της εθνικής ομάδας U-15 που έφτασε στην τρίτη θέση στο Μπακού και στο World Cup & Festival. Mε ποδοσφαιριστές που προέρχονταν από το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν για πολλοστή φορά πως στην Ελλάδα ξεπετάγονται ποδοσφαιριστές.

Οι Ακαδημίες των ομάδων, με προεξάρχουσα αυτή του Ολυμπιακού γιατί έχουν φανεί τα αποτελέσματά της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούν και γεννούν διαρκώς παίκτες με ταλέντο.

Ακόμη περισσότερο αυτό αξίζει να επισημανθεί, γιατί δεν έχουμε πλέον τις πολλές αλάνες που υπήρχαν στο παρελθόν.

Γίνεται όμως δουλειά, οι εγκαταστάσεις που προπονούνται οι νεαροί έχουν βελτιωθεί, οι προπονητές είναι καταρτισμένοι και γνωρίζουν το πώς να συμπεριφερθούν στους νέους, άρα το αποτέλεσμα προκύπτει.

Το θέμα είναι η μετάβαση στους άνδρες και εκεί να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο η… πρώτη ύλη που αναμφίβολα υπάρχει.

Και βέβαια, σε επαγγελματικό επίπεδο, καλή θα είναι μια δεύτερη σκέψη μήπως αξιοποιήσουμε περισσότερο τους γηγενείς. Να τους εμπιστευθούμε παραπάνω.

Να τους δώσουμε χώρο και χρόνο να ξεδιπλώσουν τα προσόντα τους. Και όχι χωρίς να υπάρχει λόγος να φέρνουμε ξένους αμφίβολης αξίας ή χωρίς κάποια προοπτική.

Οι πιτσιρικάδες όχι μόνο γοητεύουν, αλλά δίνουν τον τόνο και δείχνουν τον δρόμο. Η εκπλήρωση των ονείρων τους κέρδος για όλους θα είναι.