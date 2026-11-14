Οι Γλάροι πετούν στη δεύτερη θέση της Πρέμιερ Λιγκ με τη βοήθεια ενός μοντέλου που βρίσκει ταλέντα πριν ακριβύνουν

Ποιος να το φανταζόταν στην αρχή της σεζόν πως ύστερα από δέκα αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ η Μπράιτον θα βρισκόταν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας έχοντας την καλύτερη επίθεση με πέντε γκολ διαφορά (26-21) από τη δεύτερη στη σχετική λίστα και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα με μόλις δύο γκολ διαφορά από την Αρσεναλ (7-5).

Οι Γλάροι έχουν κατακτήσει 22 βαθμούς σε δέκα αγώνες που αποτελεί την καλύτερη συγκομιδή στην κορυφαία κατηγορία στην ιστορία του κλαμπ.

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Υπάρχει μία λεπτομέρεια που κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακή τη μέχρι τώρα πορεία της Μπράιτον στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον κόσμο.

Το πρόγραμμά τους στις πρώτες δέκα αγωνιστικές ήταν το δυσκολότερο από τις 20 ομάδες έχοντας αντιμετωπίσει τις επτά από τις δέκα ομάδες που κατετάγησαν στο τοπ 10 της περυσινής σεζόν.

Οι συγκρίσεις φυσικά με τη Λέστερ και το προ δεκαετίας θαύμα της με την κατάκτηση του τίτλου είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Το μυστικό του Τόνι Μπλουμ

Ποιο είναι όμως το μυστικό της επιτυχίας της Μπράιτον η οποία καταφέρνει να πρωταγωνιστεί παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο πουλά τους καλύτερους της παίκτες;

Ο σύλλογος του Ανατολικού Σάσεξ αγοράστηκε το 2008 όταν ακόμα συμμετείχε στην τρίτη κατηγορία (Λιγκ 1) και κατάφερε να φτάσει στην Πρέμιερ Λιγκ το 2017, στην οποία συμμετέχει έκτοτε ανελλιπώς.

Η ομάδα βιώνει την ενοποίηση ενός σχεδόν 20ετούς πρότζεκτ που βασίζεται σε έναν καλά συγχρονισμένο μηχανισμό μεταξύ της αναζήτησης υποψήφιων ποδοσφαιριστών και προπονητών της σε μια πολύ καλά καθορισμένη ιδέα παιχνιδιού.

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Για να εκτελέσει το πρώτο μέρος αυτής της διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης Τόνι Μπλουμ χρησιμοποιεί δεδομένα από τη Starlizard, την εταιρεία συμβούλων αθλητικών στοιχημάτων που διαθέτει.

Σκάουτινγκ

Η Starlizard χρησιμοποιεί πολύπλοκα στατιστικά μοντέλα για να δημιουργήσει πιο ακριβείς αποδόσεις (αποδόσεις που δίνουν τις πιθανότητες για ένα δεδομένο αποτέλεσμα) από αυτές που προσφέρουν τα γραφεία στοιχημάτων.

Αυτό το βάθος δεδομένων χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αθλητών για το Μπράιτον, διασφαλίζοντας ότι ο σύλλογος έχει ένα προβάδισμα στην αγορά.

Για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FA) της Αγγλίας και της Πρέμιερ Λιγκ σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στον τομέα των στοιχημάτων, η Μπράιτον δεν διαχειρίζεται η ίδια τα στοιχήματα.

Ο σύλλογος καταβάλλει τέλος άδειας για τη χρήση της βάσης δεδομένων και του λογισμικού προσλήψεων που αναπτύχθηκε από τη Starlizard, αντιμετωπίζοντας την εταιρεία ως εξωτερικό πάροχο αθλητικών πληροφοριών.

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Η Μπράιτον καταφέρνει να πρωταγωνιστεί χάρη στην προσέγγισή της σε δεδομένα που τα περιβάλλει μια αύρα μυστηρίου λόγω της μυστικότητας που περιβάλλει τα μοντέλα του, τα οποία βοήθησαν στην αποκάλυψη πολλά υποσχόμενων ταλέντων σε λιγότερο εξερευνημένες αγορές.

Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται και στις άλλες ομάδες του Τόνι Μπλουμ όπως η Χαρτς και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η πρώτη έφτασε πολύ κοντά στο να σπάσει την ηγεμονία 40 χρόνων των Σέλτικ και Ρέιντζερς ενώ η βελγική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο το 2025.

Οι μεταγραφές που γέμισαν το ταμείο

Την τελευταία πενταετία η Μπράιτον είναι τρίτη στη λίστα με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταγραφών (42) αλλά μόλις 10η στη δαπάνη.

Η στρατηγική είναι πολύ απλή: με ένα τεράστιο, ακριβές και αποκλειστικό σύστημα δεδομένων, η Μπράιτον υπογράφει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες που ταιριάζουν στο προφίλ της, με ένα είδος μεθόδου δοκιμής και λάθους αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις πιθανότητες επιτυχίες.

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Αν για παράδειγμα από τους δέκα παίκτες που αποκτήσει καταφέρουν να διακριθούν οι δύο – τρεις αυτό σημαίνει τεράστιο κέρδος για το κλαμπ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Μπεν Γουάιτ ο οποίος έγινε Γλάρος ως ελεύθερος και στη συνέχεια πουλήθηκε έναντι 58,5 εκατ. ευρώ.

Του Κάρλος Μπαλέμπα από τον οποίον έβγαλε κέρδος σχεδόν 50 εκατ. ευρώ, ή τον Καϊσέδο τον οποίον απέκτησε έναντι 28,2 εκατ. ευρώ και τον πούλησε 116 εκατ. ευρώ!

Παίκτες για το αύριο

Οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχει υπογράψει η Μπράιτον είναι νεαροί που παίζουν σε μικρότερα πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο όπως είναι για παράδειγμα ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας.

Αλλά ο σύλλογος αναζητά διαφορετικά προφίλ: παίκτες που αποδίδουν άμεσα όπως οι έμπειροι Ντάνι Γουέλμπεκ και Τζέιμς Μίλνερ τα τελευταία χρόνια, παίκτες που αποδίδουν άμεσα και επίσης αποφέρουν κέρδος όπως οι Κουκουρέγια, Κάρλος Μπαλέμπα και Ζοάο Πέδρο και νεότεροι αθλητές, που στοχεύουν στο μέλλον.

Ουσιαστικά, όταν το σύστημα ανάλυσης δεδομένων τους βρίσκει παίκτες με στατιστικά συγκρίσιμα με τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, αλλά που κοστίζουν σημαντικά λιγότερο, ο σύλλογος τους υπογράφει και προχωρά στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η ενσωμάτωσή τους στο προκαθορισμένο στυλ παιχνιδιού της ομάδας.