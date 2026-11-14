Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, μιλά στα «ΝΕΑ» για τη συμμετοχή της ομάδας στην τελική φάση του Μουντιάλ U-17

Μπροστά σε μία πολύ μεγάλη πρόκληση βρίσκεται η Εθνική Παίδων που αύριο (15/11) αναχωρεί με προορισμό το Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο U-17.

Στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη θέλει να ζήσει το όνειρο και να παλέψει για το καλύτερο δυνατό κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους.

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Η Εθνική βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με τη διοργανώτρια χώρα, το Κατάρ, τον Παναμά και την Αίγυπτο, την οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα (19/11, 18:00).

Πιο κατάλληλος άνθρωπος από τον προπονητή της ομάδας ώστε να μιλήσει για αυτό το σπουδαίο γεγονός δεν υπάρχει, γι’ αυτό και «ΤΑ ΝΕΑ» απευθύνθηκαν στον ομοσπονδιακό τεχνικό που αρχικά αναφέρθηκε στον στόχο της Εθνικής.

«Πρώτα από όλα να περάσουμε τον όμιλο, να κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να καταφέρουμε να το κερδίσουμε. Και κατ’ επέκταση, επειδή είναι η πρώτη μας συμμετοχή στη διοργάνωση, να πάρουμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε από αυτή την εμπειρία», λέει ο Βασίλης Παπαδάκης και σημειώνει: «Να μάθουμε μέσα από μία μεγάλη διοργάνωση που πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για το μέλλον».

Τι ομάδες είναι όμως οι τρεις αντίπαλοί μας στον όμιλο; «Ολες οι ομάδες που βρίσκονται στο Μουντιάλ είναι πολύ καλές. Για τον όμιλό μας, μία είναι η διοργανώτρια, το Κατάρ που από μόνο του αυτό ανεβάζει τη δυναμική της ομάδας.

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Βασίζεται σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με προπονητές από όλο τον κόσμο, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και στις μικρές ηλικίες.

Ο Παναμάς είναι μία ομάδα που περισσότερο μοιάζει με τις λατινοαμερικάνικες, οπότε θα δούμε μία ομάδα με αρκετή δύναμη και ταχύτητα. Η καλύτερη ίσως ομάδα του γκρουπ είναι η Αίγυπτος. Έχει ατομικό ταλέντο», σημειώνει ο έλληνας προπονητής που ακολούθως μας κάνει σοφότερους για τα χαρακτηριστικά της δικής μας ομάδας.

«Και εμείς είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γι’ αυτό και είμαστε αισιόδοξοι. Πέρα από το ταλέντο που έχουμε σαν έλληνες παίκτες, γιατί υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ηλικίες, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα μας έδειξε από τα προκριματικά ότι ήταν πολύ καλή στο τακτικό κομμάτι», αναφέρει και εξηγεί: «Μπορούσε εύκολα να προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη παιχνιδιού, ανάλογα και με τον αντίπαλο και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να κερδίσει ένα ματς.

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Μπορούσε πολύ εύκολα να παίξει επιθετικά όταν ήθελε τη νίκη και τις περισσότερες φορές αυτό έγινε γιατί ανατρέπαμε συνέχεια τα σκορ.

Το βασικό ατού της είναι ότι είναι εξίσου καλή και αμυντικά και επιθετικά. Γι’ αυτό και προσαρμοζόμαστε πολύ εύκολα σε αυτό που απαιτεί κάθε παιχνίδι και κάθε αντίπαλος».

Όσο για το κλίμα στις τάξεις των διεθνών; Μάλλον αναμενόμενο. «Είναι ενθουσιασμένα τα παιδιά, το περίμεναν πάρα πολύ γιατί η πρόκριση έχει κριθεί από τον Μάρτιο και η αναμονή είναι μεγάλη.

Υπάρχει ανυπομονησία και τώρα προετοιμάζονται για να το ζήσουν, είναι κάτι ξεχωριστό για όλους», μας λέει ο Βασίλης Παπαδάκης.

Σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής, αξίζει να αναφέρουμε πως οι 48 ομάδες της διοργάνωσης κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος.

Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και ακολούθως το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκάουτ αγώνες.