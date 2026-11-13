Tindersticks: Ενα πρώτο δείγμα από το «Dog Roses»

Οι Tindersticks άρχισαν δειλά – δειλά να σχηματοποιούν τους αύλακες του καινούργιου τους δίσκου, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027.

Το «Loving, Leaving» από το πολυαναμενόμενο «Dog Roses» μόλις κυκλοφόρησε. Η βρετανική μπάντα, με τα σκοτεινά αλλά μαγευτικά ηχοχρώματα εστιάζει στην αγάπη και τη φυγή, που είναι οι άλλες όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η απουσία γιγαντώνει τη νοσταλγία εκρηκτικά. Αυτός που μένει πίσω μαθαίνει ν’ αγαπά το κενό που αφήνει εκείνος που φεύγει. Ο δρόμος μοιάζει μακρύς κι αδιάβατος. Ο χρόνος δείχνει να έχει παγώσει για τα καλά.

Μπορεί η απουσία να μοιάζει τόσο δα μικρή στον απέραντο ωκεανό της αγάπης· μπορεί, πάλι, να νιώθουμε εμείς οι ίδιοι τόσο δα μικροί, καθώς κολυμπάμε μόνοι, πια, στο βαθύ πέλαγο.

Το εγώ σχοινοβατεί μεταξύ της μνήμης και της λήθης, της παρουσίας και της απουσίας. Η άρνηση ξαναχρωματίζει την ατμόσφαιρα κι ο μόνος ξανακούει μες στη σιωπή.

Οι μέρες κυλούν κι η απόσταση αναπλάθει την αγάπη. Το νέο της σχήμα φαίνεται να δοκιμάζει αυτή τη φορά περισσότερο αυτόν που έχει ξεμακρύνει οριστικά.

Τώρα είναι εκείνος που αγαπάει και νοσταλγεί, εκείνος που θυμάται. Η παγίδα του χωριστά καταπίνει τώρα και τους δύο. Θαρρώ πως συζητάνε τώρα στην εκβολή του απατηλού ονείρου, του «μαζί» τους.