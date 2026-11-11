Ο Μάικλ Κάρικ αναμένεται να γίνει ο δωδέκατος προπονητής που αποχωρεί από τον σύλλογο τα τελευταία δεκατρία χρόνια λόγω της τεράστιας πίεσης για άμεσα αποτελέσματα

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Μάικλ Κάρικ και αυτός θα είναι ο 12ος προπονητής (7 μόνιμοι και 5 υπηρεσιακοί) που αποχαιρετά τους Μπέμπηδες τα τελευταία 13 χρόνια – από τότε δηλαδή που άρχισε η διαδοχή του σερ Αλεξ Φέργκιουσον ύστεραά από 27 χρόνια δυναστείας.

Με την οποία κατέκτησε 38 τίτλους και έγινε ο απόλυτος θρύλος της ομάδας, με τη σκιά του να έχει μείνει ιδιαίτερα βαριά πάνω από κάθε πιθανό διάδοχο, ακόμα και όταν αυτοί ήταν πρωτοκλασάτοι όπως ο Μουρίνιο ή ο Φαν Γκάαλ. Πάντως μακροβιότερος στη μετά Φέργκιουσον εποχή ήταν ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ των 1.068 ημερών, με δεύτερο τον Μουρίνιο με 900 ημέρες και τρίτο τον Τεν Χαγκ με 850.

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Η άμεση απαίτηση για αποτελέσματα είναι η μεγάλη πίεση που ουσιαστικά δεν έχει επιτρέψει σε κανέναν προπονητή να αντέξει για μεγάλο διάστημα.

Και όμως και ο ίδιος ο Φέργκιουσον είχε γλιτώσει από του χάρου τα δόντια πριν αρχίσει να μεγαλουργεί. Είχε αναλάβει το 1986 πριν από 40 χρόνια και το 1989 τρία χρόνια μετά η ομάδα – χωρίς κανέναν τίτλο – είχε συμπληρώσει 11 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη και είχε πέσει στη 15η θέση της βαθμολογίας.

Στις κερκίδες του Ολντ Τράφορντ είχε αναρτηθεί το περίφημο πανό: «Three years of excuses and it’s still crap… ta-ra Fergie» («Τρία χρόνια δικαιολογίες και είναι ακόμα σκουπίδια… αντίο Φέργκι») με τον Σκωτσέζο να είναι με το ένα πόδι εκτός Ολντ Τράφορντ.

Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού το 1990 τον έσωσε το γκολ του Μαρκ Ρόμπινς με το οποίο η ομάδα του απέκλεισε την πολύ δυνατή τότε Νότιγχαμ Φόρεστ του Μπράιαν Κλαφ για τον 3ο γύρο του FA Cup (1-0) και στη συνέχεια κατέκτησε το Κύπελλο (1-0 την Κρίσταλ Πάλλας στον επαναληπτικό τελικό μετά το συναρπαστικό 3-3 στον πρώτο!) και όλα άλλαξαν.

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Μετά το πρώτο τρόπαιο ήρθαν άλλα 37 για τον σκωτσέζο προπονητή που εξελίχθηκε σε έναν μύθο της ομάδας και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και όμως είχε σωθεί από μια συγκυρία, πριν γυρίσει εντελώς το χαρτί.

Κάπως έτσι οι Κόκκινοι Διάβολοι που είχαν 11 προπονητές από το 1937 μέχρι το 2013, όταν και αποσύρθηκε ο σερ Αλεξ, έφτασαν να έχουν άλλους 12 μόλις τα τελευταία 13 χρόνια καθώς η πίεση για άμεσα αποτελέσματα και η (κακώς) αναπόφευκτη σύγκριση με τον Φέργκιουσον δεν τους επέτρεπε να μακροημερεύσουν.