Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την καταγγελία της ΑΕΚ κατά του Στεφάν Λανουά χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Στις 11 Νοεμβρίου του 2025, η ΑΕΚ είχε προχωρήσει σε καταγγελία κατά του Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα όσα είχαν συμβεί στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εκείνη τη μέρα είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο με τίτλο: «Κίνηση ουσίας ή φούσκα… εντυπωσιασμού;» και ανέφερα τι μπορεί να προσδοκά η ΑΕΚ και πού θα καταλήξει η υπόθεση με τον γάλλο αρχιδιαιτητή.

Συγκεκριμένα είχα γράψει τα εξής: «Οι υποθέσεις που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη επιτροπή πηγαίνουν, πώς να το πω κομψά, τα… ζα μου αργά! Περνάει καιρός ρε παιδί μου μέχρι να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι. Είναι χαλλλλαροί. Επίσης η συγκεκριμένη Επιτροπή δεν ανακοινώνει ποτέ ούτε πότε εκδικάζονται οι υποθέσεις, ούτε τις ποινές που επιβάλλει.

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Αλλά επειδή εδώ η μία διάδικος είναι η ΑΕΚ, αν προκύψει κάτι, θεωρώ ότι θα υπάρξει ενημέρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, συνηθίζεται οι υποθέσεις να χρειάζονται ένα τρίμηνο – τετράμηνο μέχρι να ξεκινήσουν να εξετάζονται ουσιαστικά. Αλλες υποθέσεις μπορεί να πάρουν μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσουν!»

Σήμερα λοιπόν συμπληρώνεται ένας χρόνος ακριβώς από τα συγκεκριμένα γεγονότα. Κανένας δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Δεν υπάρχει άλλωστε καμία ενημέρωση για τη διαδικασία. Ωστόσο αν υπήρχε κάποια εξέλιξη που θα ήταν θετική για την ΑΕΚ, έστω μία απλή επίπληξη προς τον Λανουά για «δυσφήμηση» του ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι θα είχε γίνει γνωστή, διότι θα ήταν μία νίκη, έστω και επικοινωνιακή των Κιτρινόμαυρων.

Βεβαίως έκτοτε άλλαξαν πολλά. Εγώ απλά θα υπενθυμίσω ότι η ίδια η ΑΕΚ, η οποία είχε κάνει την καταγγελία κατά του γάλλου αρχιδιαιτητή, το καλοκαίρι ψήφισε υπέρ της παραμονής του. Οπως έβγαινε από το ρεπορτάζ, ο ένας λόγος ήταν πως δεν ήθελε να συμπλεύσει με τον Ολυμπιακό, ο δεύτερος λόγος ήταν η αβεβαιότητα για το ποιος θα διαδεχόταν τον Λανουά και ο τρίτος η εκτίμηση της ΑΕΚ ότι οι διαιτησίες στα πλέι οφ ήταν σε γενικές γραμμές καλές, παρά τις ενστάσεις που είχε εκφράσει μέσα στη σεζόν.