Ο αρχιδιαιτητής Λανουά παραδέχθηκε σειρά λανθασμένων αποφάσεων σε κρίσιμες φάσεις, ενώ, με βάση τα λάθη που παραδέχθηκαν, φαίνεται ξεκάθαρα πως κάποιες ομάδες ευνοήθηκαν

Ηταν, όντως, πολύ χρήσιμο το σεμινάριο που διοργάνωσε η ΚΕΔ. Κυρίως γιατί έστω και έμμεσα μάθαμε τις απόψεις των αρχιδιαιτητών για ορισμένες κρίσιμες φάσεις του εφετινού πρωταθλήματος, φάσεις που έχουν φέρει μια βαθμολογική εικόνα που δεν τη λες και ακριβοδίκαιη, με βάση τις αποφάσεις των ρέφερι.

Τη Δευτέρα, είχαμε την παραδοχή πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, ενώ ο Αντίνο έπρεπε να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή.

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Χθες, ο Λανουά πρόβαλε ότι πριν από την αποβολή του Μαρίν στο 81′, έπρεπε κι άλλος παίκτης της ΑΕΚ να δει κόκκινη κάρτα. Και αυτό γιατί Μόσχου και Κουμπαράκης δεν είδαν αποβολή του Γκατσίνοβιτς στο 72′ για μαρκάρισμα με τις τάπες στον ώμο παίκτη του Λεβαδειακού (δόθηκε κίτρινη στον σέρβο χαφ). Πήγαν, όμως, οι αρμόδιοι και πιο πίσω στη σεζόν, λες και ήθελαν να κάνουν αναδρομή στα παιχνίδια και να αναλύσουν αρκετές φάσεις.

Ετσι, προβλήθηκε στιγμιότυπο από το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Αρης 2-0, όπου με το ματς στο 0-0 έπρεπε να αποβληθεί ο Ζαφείρης του ΠΑΟΚ στο 19′, επειδή πάτησε στον αχίλλειο τένοντα τον Ράτσιτς (διαιτητής ο Ιταλός Κολόμπο), πήγαμε μετά στον Βόλο και το υπέρ του Γιόβιτς πέναλτι ήταν μια λανθασμένη απόφαση γιατί δεν υπήρχε παράβαση, ενώ για το «καυτό» τετ-α-τετ του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, ο επικεφαλής της ΚΕΔ τοποθετήθηκε πως σωστά δεν μέτρησαν δύο γκολ του Γηραιού.

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Διαιτητής στην Τούμπα ήταν τότε ο Φωτιάς και στο VAR ο Κουκούλας. Καμιά αντίρρηση για την κρίση του γάλλου αρχιδιαιτητή. Γιατί όμως τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές εκτός ορισμών ο Φωτιάς; Μάλλον δεν θα το μάθει κανένας.

Ούτε θα πληροφορηθεί ο οποιοσδήποτε τι κινήσεις σκοπεύουν να κάνουν οι Λανουά και Βαλέρι προκειμένου να ανέβει το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας. Για να ειπωθεί απλά: με τα λάθη που παραδέχθηκαν, φαίνεται ξεκάθαρα πως κάποιες ομάδες ευνοήθηκαν.

Εξηγήθηκαν τα πάντα. Την ίδια στιγμή, δεν μπορούν όλα να μπουν στο ίδιο καζάνι, γιατί πολύ απλά τα λάθη δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, με την έννοια πως ναι μεν αλίμονο εάν γίνονται, όταν όμως δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα είναι άλλη η κουβέντα.

Συμπέρασμα: ξανά στα θρανία πρέπει να πάρουν θέση οι έλληνες διαιτητές. Να δούμε, βέβαια, με ποιον δάσκαλο γιατί οι τωρινοί μάλλον δυσκολεύονται να δείξουν τον σωστό δρόμο.