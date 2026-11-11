Μία εβδομάδα χρειάστηκε ο Πρόεδρος Τραμπ για να καταλάβει ότι οι εκλογές που τον μαύρισαν δεν ήταν τίμιες.

Άργησε. Κι ας μην ήθελε πολύ μυαλό να μυριστείς τέτοια μπαγαποντιά.

Διότι κάθε εκλογή που δεν ψηφίζει Πρόεδρο Τραμπ πάσχει από την άποψη της τιμιότητας. Ενώ αν οι εκλογές ήταν πραγματικά τίμιες, όλοι καταλαβαίνουν ότι θα ψήφιζαν τον πολυαγαπημένο Πρόεδρο με τα μπούνια.

Και τώρα αναγκάζουν τον πανίσχυρο να τσακώνεται με κάτι εκλογικές μηχανές που δεν κατάλαβαν ότι η απόδειξη της τιμιότητας μιας εκλογής είναι να βγάζει τον πανίσχυρο.

Με κάτι τέτοια κόλπα, οι Δημοκρατικοί πήραν το πάνω χέρι.

Και τώρα δεν έχουν παρά να ακούσουν τις υποδείξεις του Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου Που σε ένα break των αγώνων του για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές (των άλλων) έκανε τον κόπο να δώσει μερικές συμβουλές και στους Δημοκρατικούς.

Σοφές συμβουλές, να λέγεται.

Βέβαια ο Πρόεδρος Προκόπης είναι λίγο γκαντέμης στα συμβουλευτικά. Διότι και τον Πρόεδρο Καραμανλή συμβούλευε και τον Πρόεδρο Τσίπρα (η «τρίτη συνιστώσα» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που έλεγε και ο Βενιζέλος…) αλλά δεν τους βγήκε σε καλό. Και οι δύο έφαγαν το μαύρο της ζωής τους.

Υποθέτω πως μάλλον θα έφταιγαν οι εκλογές που δεν ήταν τίμιες.

Αναρωτιέμαι φυσικά αν οι Πρόεδροι πιστεύουν πραγματικά τις σαχλαμάρες που λένε.

Για τον Πρόεδρο Παυλόπουλο είμαι βέβαιος πως δεν πιστεύει ούτε λέξη. Κάηκε όλη η Αθήνα και δεν έδωσε σημασία. Ενώ δεν πίστεψε κι ολόκληρο δημοψήφισμα που έκαναν οι άλλοι μπροστά στα μάτια του.

Για τον Πρόεδρο Τραμπ όμως δεν μπορώ να πω. Ο άνθρωπος δίνει την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνει πάντα και γενικά τι συμβαίνει.

Πέρασε δύο χρόνια στην προεδρία και τα έκανε θάλασσα όλα και παντού. Πρόλαβε να μπλέξει με κάτι ανέξοδους πολέμους, να τσακωθεί με όλο τον πλανήτη και να φτιάξει στον Λευκό Οίκο μια αίθουσα χορού.

Μόνο τον Μαδούρο κατάφερε να πιάσει και κάτι μετανάστες της συμφοράς. Απλώς έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ακριβώς αυτή η δουλειά του προέδρου των ΗΠΑ.

Τα ίδια λοιπόν του είπαν και οι ψηφοφόροι με όση τιμιότητα κι αν ψήφισε ο καθένας.

Έχασε τη Βουλή, έχασε τη Γερουσία, έχασε τις περισσότερες Πολιτείες κι όλα αυτά πριν ακόμη ακολουθήσουν οι Δημοκρατικοί τις συμβουλές του Προέδρου Προκόπη.

Αλλά αν παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει τι συνέβη, κανένα πρόβλημα.

Θα του το εξηγήσει ο Πρόεδρος Προκόπης στην επόμενη εμφάνισή του.