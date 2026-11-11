Ο υπεύθυνος για τους διαιτητές στο VAR Πάολο Βάλερι εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαιτησία και χαρακτήρισε λανθασμένα δύο πέναλτι που δόθηκαν υπέρ της ΑΕΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται

Η ΑΕΚ έβγαλε χθες μια αρκετά παράδοξη ανακοίνωση σχετικά με τη διαιτησία του παιχνιδιού της με τον Λεβαδειακό την τελευταία αγωνιστική. Ας δούμε πρώτα τι λέει η ανακοίνωση.

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μην τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μην τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

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Η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και… μπλα μπλα μπλα μπλα».

Συγγνώμη που έκοψα το τέλος της, αλλά όταν μια ομάδα φτάνει να επικαλείται τον κόσμο, στη συνέχεια πάντα ακολουθούν λαϊκίστικες ανοησίες.

Εντοπίζει

Πού είναι το παράδοξο; Η ΑΕΚ εντοπίζει το πρόβλημα της διαιτησίας στην «προπαγάνδα που έχει γίνει επάγγελμα». Οι παραδοξότητες ξεκινούν αμέσως μετά.

Η ίδια η ΑΕΚ λέει ότι η διαιτησία ήταν κακή. Δεν το λέει αλλά με βάση τη στοιχειώδη λογική η όποια προπαγάνδα δεν έγινε πριν από το ματς (ώστε να μπορεί να της αποδώσει κανείς τις όποιες ευθύνες), αλλά αν υποθέσουμε ότι υπάρχει, έγινε μετά το ματς.

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Η ΑΕΚ δεν ονομάζει τους προπαγανδιστές μάλλον γιατί δεν θέλει να συμπεριλάβει μεταξύ αυτών τον αρχιδιαιτητή Λανουά και τον υπεύθυνο για τους διαιτητές στο VAR (και καταπώς λέγεται και για τους ορισμούς διαιτητών) Πάολο Βάλερι. Οι δύο αυτοί στο σεμινάριο που έκανε η ΚΕΔ την περασμένη Δευτέρα δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους για τη διαιτησία στα ματς ΑΕΚ – Λεβαδειακός και Ηρακλής – ΠΑΟ.

Για το τι έκανε ο διαιτητής Ευαγγέλου στο ματς στο Καυτανζόγλειο την ΑΕΚ προφανώς (και σωστά…) δεν την ενδιαφέρει. Αλλά αν ήθελε να βγάλει ανακοίνωση, στους πρώτους που θα έπρεπε να απαντήσει είναι οι αρχιδιαιτητές που στάθηκαν σε φάσεις όπου η ΑΕΚ εμπλέκεται.

Τοποθέτηση

Εχει σημασία τι είπαν οι ξένοι αρχιδιαιτητές. Ο Λανουά είπε πως αν οι διαιτητές συνεχίσουν να κάνουν τέτοιες εμφανίσεις θα φύγει και θα πάει στη Γαλλία – προσωπικά όταν το διάβασα, θυμήθηκα τον Μίστερ Μάνο Μαυροκουκουλάκη που όταν διαβάζει τέτοια λέει ότι όποιος χρησιμοποιεί τέτοιου είδους απειλές θα μπορούσε και να τραγουδάει ένα παλιό σουξέ: το «χτύπησέ με, πόνεσέ με, κάνε με να κλάψω» – το ξέρει μόνο αυτός.

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Ο Βάλερι ήταν στην τοποθέτησή του πιο ουσιαστικός. Είπε πως δεν είναι ευχαριστημένος από τους διαιτητές («κάνατε λάθη που δεν επιτρέπονται» τόνισε) και συμπεριέλαβε στα σοβαρά λάθη που έχουν γίνει στο πρωτάθλημα όχι ένα, αλλά δύο πέναλτι που έχουν δοθεί υπέρ της ΑΕΚ: το πέναλτι υπέρ του Γιόβιτς που κατά τον Ιταλό δεν έπρεπε να καταλογιστεί στο παιχνίδι Βόλος – ΑΕΚ και το πέναλτι που δόθηκε στο ματς με τον Λεβαδειακό.

«Ηταν χέρι στήριξης αυτό που ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Τι να έκανε ο παίκτης; Να έβγαζε τα χέρια και να έπεφτε στο έδαφος;» ρώτησε ρητορικά. Οταν άκουσα ότι η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση για θέματα διαιτησίας, πίστεψα ότι απαντάει στην ΚΕΔ. Εκτός αν κατηγορεί τους αρχιδιαιτητές για προπαγάνδα.

Προθέσεις

Η ΑΕΚ δεν είναι η μόνη ομάδα που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία αυτή την αγωνιστική: απλά αυτή την έβγαλε για να υπερασπιστεί τον διαιτητή Μόσχου – υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει κακές προθέσεις – και για αυτό η ανακοίνωση μου τράβηξε την προσοχή.

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Σπανίως οι ομάδες βγάζουν ανακοινώσεις για να μας πληροφορήσουν για τις προθέσεις των διαιτητών για τον απλούστατο λόγο πως αν το κάνουν προκαλούν και την ερώτηση πώς διάβολο γνωρίζουν τις προθέσεις τους. Γενικά τις τελευταίες μέρες βλέπω διάφορα παράξενα στις ανακοινώσεις.

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής π.χ. έβγαλε ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας του Ευαγγέλου στο ματς Ηρακλής – ΠΑΟ (1-2) με την οποία επιτίθεται στους αρχιδιαιτητές χωρίς να αναφέρει ποιος ευνοήθηκε. Τη διαβάζεις και νομίζεις ότι ο Λανουά έχει προσωπικά με τον Ηρακλή και ότι ο Ευαγγέλου θα έπαιρνε τις ίδιες αποφάσεις όποιος κι αν ήταν ο αντίπαλος. Πράγμα που αν ισχύει έχει πλάκα…

Λεβαδειακός

Απέναντι σε αυτού του είδους τις ανακοινώσεις, αυτή του Λεβαδειακού είναι τουλάχιστον πρωτότυπη. Για να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία του Μόσχου στο παιχνίδι του με την ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός έδωσε στη δημοσιότητα (κάνοντας τη σχετική μοδάτη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ένα κανονικό βίντεο στο οποίο παρουσιάζει όλες οι φάσεις όπου πιστεύει ότι αδικήθηκε.

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Το βίντεο αποδεικνύει ότι για τα παράπονά του έχει δίκιο, αλλά μπορεί κάποιος και να διαφωνεί. Το θέμα είναι πως κάνοντας αυτή την ανάρτηση ο Λεβαδειακός επισημαίνει στην ΚΕΔ ότι πρέπει να πάρει θέση όχι σε μία γενική και αόριστη ανακοίνωση, αλλά για φάσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες.

Προβλήματα

Ο Λεβαδειακός δεν είχε χιλιάδες οπαδούς ώστε να δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο μεγάλα προβλήματα στην ΚΕΔ και στους αόρατους ανθρώπους της ΕΠΟ. Αν είχε το βίντεο θα ανέβαινε σε όλους τους λογαριασμούς της ομοσπονδίας από χιλιάδες ανθρώπους που θα ζητούσαν ένα και μόνο πράγμα: να απαντήσει ο αρχιδιαιτητής Λανουά και οι συν αυτώ αν ο Λεβαδειακός έχει δίκιο για αυτές τις φάσεις. Οχι αν έχει δίκιο γενικά και αόριστα για καταγγελίες που έχουν να κάνουν με τη διαιτησία, αλλά για φάσεις πάρα πολύ συγκεκριμένες.

Πρακτική

Προσωπικά πιστεύω πως οι μεγάλες ομάδες αυτή την ωραία πρακτική πρέπει να τη μιμηθούν. Κάνοντας κάτι τέτοιο, μου μοιάζει βέβαιο ότι θα αναγκάσουν τον Λανουά να αρχίσει πάλι να παίρνει δημοσίως θέση για τις αμφισβητούμενες φάσεις της Κυριακής. Και είναι ώρα να το κάνει γιατί από τότε που σταμάτησε τα σχετικά ενημερωτικά βίντεο (χωρίς ποτέ να μας πει το γιατί) άρχισε κυρίως από τους έλληνες διαιτητές ένα κανονικό πανηγύρι σφυριγμάτων. Οταν γίνονταν τα βίντεο του Λανουά, τους έλεγαν «προσέξτε τι κάνετε γιατί φέρνετε τον διαιτητή σε δύσκολη θέση». Τώρα δεν έχουν να προσέξουν τίποτα. Πέρα από το να μη δυσαρεστήσουν αυτούς που δεν πρέπει. Αν τους δυσαρεστήσουν, έχουν κακές προθέσεις. Αν όχι, καλές.

Αύριο

Ηθελα να σας γράψω σήμερα δυο πράγματα για τη διαιτησία. Αλλά χάθηκα με τις ανακοινώσεις. Δεν πειράζει. Κι αύριο μέρα είναι…