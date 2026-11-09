Εύβοια: Καταγγελία μητέρας μονογονεϊκής οικογένειας – Της αρνήθηκαν γονική άδεια για να πηγαίνει το παιδί της στο σχολείο

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Εύβοια η υπόθεση εργαζόμενης μητέρας μονογονεϊκής οικογένειας, η οποία, σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών – Δασεργατών Νομού Εύβοιας, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση που ζητούσε για τη φροντίδα του παιδιού της. Το Σωματείο καταγγέλλει ότι το Δασαρχείο Λίμνης απέρριψε επανειλημμένα το αίτημά της για γονική άδεια με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, ενώ στη συνέχεια αποφάσισε τη μετακίνησή της σε άλλο συνεργείο, κάνοντας λόγο για εκφοβιστική και εκδικητική συμπεριφορά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 8 Νοεμβρίου 2026, η εργαζόμενη είχε ζητήσει να ξεκινά την εργασία της μιάμιση ώρα αργότερα τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, ώστε να μπορεί να συνοδεύει το παιδί της. Ο χρόνος αυτός, σύμφωνα με το αίτημά της, θα συμψηφιζόταν με τις ώρες της γονικής άδειας που δικαιούται.

Το αίτημα, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό από την υπηρεσία, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Σωματείου να μεσολαβήσει και να βρεθεί μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις οικογενειακές ανάγκες της εργαζόμενης όσο και τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η διαφωνία για τον τρόπο χορήγησης της γονικής άδειας

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απάντηση του Δασαρχείου στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Σωματείο, η υπηρεσία υποστήριξε ότι η γονική άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον ενός μήνα.

Το Σωματείο απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της γονικής άδειας με μειωμένο ημερήσιο ωράριο. Παράλληλα, θεωρεί ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από την υπηρεσία για ζητήματα μεταφοράς προσωπικού, ασφάλειας και λειτουργίας των συνεργείων δεν δικαιολογούν την απόρριψη του αιτήματος.

Η μετακίνηση από τη Λίμνη στις Ροβιές και οι καταγγελίες για αντίποινα

Η ένταση στην υπόθεση κλιμακώθηκε μετά την απόφαση μετακίνησης της εργαζόμενης από το συνεργείο Λίμνης στο συνεργείο Ροβιών, με ημερομηνία εφαρμογής τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Κατά το Σωματείο, η απόφαση ελήφθη χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ίδια, ενώ η διοίκηση την παρουσίασε ως μια προσπάθεια διευκόλυνσης και προστασίας της μητρότητας.

Ωστόσο, η εργαζόμενη είχε ζητήσει να παραμείνει στο συνεργείο της Λίμνης για προσωπικούς λόγους, αίτημα που, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη διοίκηση.

Επιπλέον, το Σωματείο υποστηρίζει ότι η μετακίνησή της στο συνεργείο Ροβιών, με έδρα τα Δαμιά, δεν προσφέρει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Κι αυτό γιατί το ωράριο εργασίας παραμένει αμετάβλητο, με αποτέλεσμα η μητέρα να εξακολουθεί να μην μπορεί να συνοδεύει το παιδί της στο σχολείο.

«Μια διευκόλυνση με το ζόρι, για την οποία αποφασίζουν όλοι εκτός από την ίδια», σχολιάζει χαρακτηριστικά το Σωματείο.

Αντιδράσεις για τις προειδοποιήσεις περί πειθαρχικών κυρώσεων

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί στο Σωματείο η αναφορά της υπηρεσίας σε πιθανές πειθαρχικές συνέπειες σε περίπτωση που η εργαζόμενη δεν συμμορφωθεί με το προβλεπόμενο ωράριο και τις υπηρεσιακές εντολές.

Το Σωματείο εκλαμβάνει τη συγκεκριμένη επισήμανση ως προσπάθεια άσκησης πίεσης και εκφοβισμού σε βάρος της μητέρας, η οποία ζητά να μπορέσει να ανταποκριθεί παράλληλα στις επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Διαβάστε ολόκληρη την καταγγελία του Σωματείου

Προκλητική άρνηση γονικής άδειας σε μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση του Δασαρχείου Λίμνης απέναντι σε συναδέλφισσά μας, μητέρα μονογονεϊκήςοικογένειας, η οποία ζητά να προσέρχεται μιάμιση ώρα αργότερα τις σχολικές ημέρες, ώστε να συνοδεύει το παιδί της στο σχολείο, με αντίστοιχη αφαίρεση των ωρών από τη γονική της άδεια (όπως δικαιούται).

Παρά τις παρεμβάσεις μας,η διευθύντρια δασών Εύβοιας που εκτελεί χρέη αναπληρώτριας προϊσταμένης επιμένει στην απόρριψη, αρνείται την ουσιαστική επανεξέταση του αιτήματος και τη συζήτηση με την ίδια τη συναδέλφισσα και εκπρόσωπο του Σωματείου. Δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προσπάθειες επικοινωνίας των μελών της διοίκησης του Σωματείου για την επίλυση του θέματος. Μια καθημερινή ανάγκη φροντίδας του παιδιού προσκρούει εδώ και εβδομάδες σε αδιαλλαξία και διαδοχικές απορριπτικές απαντήσεις.

Η αρχική απόρριψη στηρίχθηκε σε ισχυρισμούς που έχουμε ήδη αντικρούσει εγγράφως ως ανακριβείς. Παρουσιάστηκε ως εμπόδιο η οργανωμένη ομαδική μεταφορά του συνεργείου, ενώ τέτοια μεταφορά δεν έχει εξασφαλιστεί από την υπηρεσία και οι εργαζόμενοι μετακινούνται με δικά τους μέσα και έξοδα. Επιστρατεύτηκαν γενικές αναφορές στην ασφάλεια, στη συγκρότηση του συνεργείου και στις θερμοκρασίες για τα ποτίσματα, χωρίς συγκεκριμένη εξήγηση..

Στη δεύτερη απάντηση της 6ης Νοεμβρίου 2026, προστίθεται ο ισχυρισμός ότι η γονική άδεια με μειωμένο ωράριο δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία και ότι η άδεια πρέπει να λαμβάνεται σε διαστήματα τουλάχιστον ενός μήνα. Ο ισχυρισμός αυτός δεν ευσταθεί.

Η γονική άδεια με μειωμένο ημερήσιο ωράριο προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία και από την ίδια την εγκύκλιο που επικαλείται το Δασαρχείο. Η υπηρεσία οφείλει να εξετάσει το αίτημα με βάση τις ανάγκες της εργαζόμενης και της υπηρεσίας και να αιτιολογήσει συγκεκριμένα τυχόν απόρριψη. Δεν μπορεί να παρουσιάζει ως ανύπαρκτη μια δυνατότητα που ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα.

Και αφού απορρίπτει τη διευκόλυνση που πραγματικά χρειάζεται η μητέρα, η υπηρεσία εμφανίζεται τώρα να ενεργεί για τη «διευκόλυνσή» της και «στο πλαίσιο προστασίας της μητρότητας», διατάσσοντας τη μετακίνησή της από τις 9 Νοεμβρίου στο συνεργείο Ροβιών. Χωρίς να το έχει ζητήσει, χωρίς να το επιθυμεί και χωρίς να έχει καν ερωτηθεί. Μια «διευκόλυνση με το ζόρι», για την οποία αποφασίζουν όλοι εκτός από την ίδια! Καταγγέλλουμε τη μετακίνηση αυτή ως εκδικητική αντιμετώπιση της συναδέλφισσας για τη διεκδίκηση της γονικής της άδειας με μειωμένο ωράριο.

Η συναδέλφισσα είχε ζητήσει για προσωπικούς λόγους την τοποθέτησή της στο συνεργείο Λίμνης και το αίτημά της είχε γίνει δεκτό από την προηγούμενη διοίκηση. Επιπλέον, το συνεργείο Ροβιών εδρεύει στα Δαμιά. Η αναφορά ότι το παιδί φοιτά σε σχολείο στις Ροβιές δεν εξηγεί πώς η συγκεκριμένη μετακίνηση καλύπτει την ανάγκη της.

Η πρόκληση ολοκληρώνεται με την τελευταία παράγραφο της επιστολής, που προειδοποιεί ότι η μη τήρηση του καθορισμένου ωραρίου και των εντολών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Καταγγέλλουμε αυτή την αναφορά, μέσα στη συγκεκριμένη απορριπτική απάντηση, ως απόπειρα εκφοβισμού μιας εργαζόμενης (μητέρας μονογονεϊκής οικογένειας) που διεκδικεί νόμιμη γονική διευκόλυνση.

Πώς ακριβώς προστατεύεται η μητρότητα όταν απορρίπτεται η άδεια με τον τρόπο που χρειάζεται η μητέρα και ταυτόχρονα προειδοποιείται για πειθαρχικές συνέπειες, που δεν της επιτρέπει να συνοδεύει το παιδί της στο σχολείο; Η αλλαγή συνεργείου, με το ίδιο υποχρεωτικό ωράριο, αφήνει άλυτο το πρόβλημα. Η επίκληση της «προστασίας» κάνει αυτή τη στάση ακόμη πιο προκλητική.

Ακόμη και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, «διακεκριμένη» για την αντιεργατική της πολιτική, εξήγγειλε στις 16 Οκτωβρίου 2026 νέες διευκολύνσεις στη γονική άδεια, δηλώνοντας ότι «Πρέπει να υπάρχει απόλυτη ελευθερία στο πως ακριβώς θα λαμβάνεις αυτή». Την ίδια ώρα, υπηρεσία της ίδιας κυβέρνησης αρνείται ακόμη και ότι προβλέπεται η λήψη της με μειωμένο ωράριο, απορρίπτει το αίτημα μιας μητέρας μονογονεϊκής οικογένειας και συνοδεύει την απόρριψη με προειδοποιήσεις για πειθαρχικές συνέπειες.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για αυτή την πρόκληση και να δώσει άμεσα λύση. Η αξιοπιστία των εξαγγελιών της κρίνεται και από το αν εξασφαλίζει την εφαρμογή των ήδη κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στις δικές της υπηρεσίες. Τελικά ποιος δουλεύει ποιον;

Καλούμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εργασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση για αυτή την απαράδεκτη και προκλητική στάση απέναντι σε μια εργαζόμενη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας και να παρέμβουν άμεσα ώστε να εγκριθεί η γονική της άδεια όπως την έχει ζητήσει, με μειωμένο ημερήσιο ωράριο. Απαιτούμε επίσης να ανακληθεί η εκδικητική μετακίνηση και να πραγματοποιηθεί άμεσα ουσιαστική συνάντηση με τη συναδέλφισσα και εκπρόσωπο του Σωματείου, για λύση που να καλύπτει την καθημερινή ανάγκη φροντίδας του παιδιού.

Η συναδέλφισσα έχει δίπλα της το Σωματείο και τους συναδέλφους της. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας για να μπορεί να εργάζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού της, με σεβασμό στα δικαιώματά της.

Αν δεν ανακληθεί η απόφαση και δεν εγκριθεί η άδεια όπως έχει ζητηθεί, είμαστε αποφασισμένοι να σκληρύνουμε τη στάση μας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις μας με κάθε πρόσφορο μέσο και με κινητοποιήσεις.

Το Δ.Σ. του Σωματείου