Απάντησε έμπρακτα, ξεπερνώντας τον Λάρι Μπερντ

Ο μόνος που δεν είχε απαντήσει μέχρι χθες στις δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς, που αμφισβήτησαν το IQ του, ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το έκανε χθες στο Σακραμέντο με δύο τρόπους.

Καταρχάς, μέσα στο παρκέ. Απέναντι στους Κινγκς πρόσθεσε μία ακόμα μεστή εμφάνιση, σήμα κατατεθέν της μπασκετικής ποιότητάς του, που συνοδεύτηκε από double double (29 πόντοι με 14/22 δίποντα, 14 ριμπάουντ).

Και καθώς και οι συμπαίκτες του συντονίστηκαν καλά αυτή τη φορά μαζί του (ο Κλέι Τόμπσον σκόραρε 23 πόντους με 7/13 τρίποντα, ο Αντεμπάγιο συνεισέφερε άλλους 18), οι Χιτ επικράτησαν των Κινγκς με 114-108, σημειώνοντας την τέταρτη φετινή νίκη τους.

Αμέσως μετά ο Γιάννης απάντησε στον πρώην προπονητή του και με λόγια, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στα αποδυτήρια: «Είμαι άφωνος. Πρέπει να τον ρωτήσετε εσείς γιατί πιστεύει αυτό το πράγμα. Είναι δικό του θέμα, όχι δικό μου.

Εγώ είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου, στο τι πρέπει να κάνω και πώς να βελτιωθώ ώστε να βοηθήσω την ομάδα μου», είπε. Και πρόσθεσε:

«Αλλά είναι τρελό. Ποτέ μην αφήνεις την πίκρα ή τη μικροπρέπεια να μπαίνει μπροστά στους στόχους και τα όνειρά σου. Είναι παρανοϊκό. Αλλά να πάτε να ρωτήσετε αυτόν γιατί είπε αυτό που είπε. Οχι εμένα».

Απάντηση στον Ντοκ Ρίβερς έδωσαν και οι αριθμοί. Την ημέρα που το beef ανάμεσα στον πρώην προπονητή και τον πρώην σούπερ σταρ των Μπακς έγινε πλέον… επίσημο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε πίσω του έναν από τους σπουδαιότερους αθλητές που έπαιξαν ποτέ μπάσκετ σε αυτό τον πλανήτη. Τον Λάρι Μπερντ.

Με τους 29 πόντους που πέτυχε στο Σακραμέντο έφτασε τους 21.806 στην καριέρα του. Ανέβηκε στην 40ή θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ και άφησε πίσω του τον θρυλικό άσο των Μπόστον Σέλτικς, που έμεινε στους 21.791. Στα 32 ο Γιάννης έχει μπροστά του μέλλον και πολλούς ακόμα να ξεπεράσει σε αυτή τη λίστα.

Αλλα ματς

Αντίθετα, η πρώην ομάδα του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα χωρίς αυτόν.

Οι Μπακς δεν μπόρεσαν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο Μιλγουόκι απέναντι στους Σέλτικς, έχασαν εύκολα με 117-97 και συμπλήρωσαν εννέα ήττες στα πρώτα δέκα παιχνίδια της σεζόν.

Ο Πολ Τζορτζ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Βοστώνης με 27 πόντους, όσους έβαλε και ο Κάιλ Κούζμα για τους Μπακς.