Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Τα γύρισε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο: «Νιώθω άσχημα, ζητώ συγγνώμη…»

Τα γύρισε ο Ντοκ Ρίβερς για τον Αντετοκούνμπο: «Νιώθω άσχημα, ζητώ συγγνώμη…»
10/11/2026, 10:43
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο προκάλεσαν έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ, με τον Έλληνα φόργουορντ να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Η αντίδρασή του φαίνεται πως οδήγησε τον έμπειρο τεχνικό στην απόφαση να επικοινωνήσει απευθείας μαζί του και να ζητήσει συγγνώμη.

Μετά την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς, ο «Greek Freak» ρωτήθηκε για όσα είχε αναφέρει ο Ρίβερς και ξεκαθάρισε τη θέση του: «Πρώτα απ’ όλα δεν είναι προπονητής μου, ο προπονητής μου είναι ο Έρικ Σποέλστρα».

Παράλληλα, δήλωσε πως είχε μείνει άφωνος, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις την πικρία ή την κακία να μπαίνει μπροστά στους στόχους και τα όνειρά σου».

Όπως μετέφερε ο Μαρκ Σπίαρς μέσω του ESPN, ο προπονητής ένιωσε άσχημα με την έκταση που πήρε η υπόθεση και έστειλε προσωπικό μήνυμα στον Αντετοκούνμπο, προκειμένου να του εξηγήσει τι εννοούσε.

Στην επικοινωνία τους, ο Ρίβερς υποστήριξε πως η αναφορά του ότι ο Γιάννης «δεν είναι εύκολος στην προπόνηση» είχε θετική πρόθεση και δεν αποτελούσε αιχμή. Μάλιστα, επιχείρησε να εξηγήσει ότι οι κορυφαίοι παίκτες, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, έχουν υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό τους.

Αντίθετα, για το σχόλιο που έκανε σχετικά με το μπασκετικό IQ του Έλληνα άσου, ο Αμερικανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι είχε εκφραστεί λανθασμένα.

Όπως εξήγησε, ήθελε να αναφερθεί στην «αίσθηση του παιχνιδιού» και όχι να αμφισβητήσει την αντίληψη του Αντετοκούνμπο, ζητώντας του ειλικρινά συγγνώμη.

Go Deeper

Γιάννης Αντετοκούνμπο ΝΤΟΚ ΡΙΒΕΡΣ

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο δικηγόρος με ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»
  2. Πολύγωνο: Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας
  3. Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Μπάσκετ

Cookies