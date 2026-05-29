«Τι απέγινε ο Σαντίνο Αντίνο, το ταλέντο που ήθελε η Ρίβερ και κατέληξε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο». Με αυτή τη φράση ξεκίνησαν χθες το αφιέρωμά τους στον Αργεντινό οι συμπατριώτες του, θέλοντας σε ένα δημοσίευμα να αναδείξουν τα όσα κάνει ή δεν κάνει ο νεαρός εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον Παναθηναϊκό.

Εγινε καταγραφή στα νούμερά του, ενώ στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι ήδη πίσω στην πατρίδα του και πρόσφατα είδε το ματς της Γοδόι Κρους απέναντι στην Αλ Μπόις. Η αλήθεια είναι πως το πρώτο εξάμηνο για τον Αντίνο δεν ήταν το ιδανικότερο. Ναι μεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Μπενίτεθ, ήταν βασικός ποδοσφαιριστής, πλην όμως η εικόνα του δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο ίδιος και η ομαδα.

Σίγουρα παίζει ρόλο ότι ο Αντίνο έχει ξεκουραστεί ελάχιστα: έφυγε από την Αργεντινή που αγωνιζόταν για καιρό, ήρθε στην Ελλάδα για να συνεχίσει, δεν έχει ξεκουραστεί, δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία. Και ήρθε σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον.

Στον Παναθηναϊκό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρότζεκτ, το οποίο έχει… χρυσοπληρωθεί και η έλευση του Νίστρουπ, ο οποίος θέλει να δουλεύει με νέα παιδιά, ανοίγει την προοπτική της αξιοποίησής του. Οπως και το σχήμα που χρησιμοποιεί ο δανός προπονητής, ο οποίος θέλει από τα εξτρέμ του να απειλούν και να είναι σημαντικοί πυλώνες της ανάπτυξης της ομάδας. Το ίδιο θέλει ο Νίστρουπ να κάνει και από την… άλλη πλευρά, τη δεξιά, με την αξιοποίηση του Φακούντο Πελίστρι, σε περίπτωση που εκείνος μείνει στον Παναθηναϊκό.

Και λέμε σε περίπτωση που μείνει, καθώς θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη μιας πρότασης από ομάδα του εξωτερικού για έναν παίκτη που ακόμα κάνει μεγάλο «γκελ» στην ποδοσφαιρική «πιάτσα». Ο Ουρουγουανός πάντως έχει τα στοιχεία που αρέσουν στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, δηλαδή ταχύτητα και ευχέρεια να πατάει στην αντίπαλη περιοχή και σίγουρα ο Νίστρουπ μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα απ’ αυτόν σε σχέση με αυτά που έως τώρα έχει δείξει ο ποδοσφαιριστής.

Βοτανικός

Ενα ακόμα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί για να συνεχίσει το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης και να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή του Βοτανικού ήταν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε μέλος της «Μάνας του Λόχου».

Με αυτά ζητούσε τη διακοπή των εργασιών, θέτοντας ζήτημα ασφαλείας των αθλητών και των αθλητριών που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει οικονομικός κίνδυνος για τον σύλλογο λόγω των συμβάσεων και επισημαίνοντας ότι κανονικά αυτές θα έπρεπε να εγκριθούν από τα 2/3 των μελών, βάσει καταστατικού.

Η προσωρινή διαταγή εκδικάστηκε το πρωί της Πέμπτης (28/5) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και απορρίφθηκε, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συνεχιστούν κανονικά και απρόσκοπτα όλες οι εργασίες και οι ενέργειες που αφορούν τη Διπλή Ανάπλαση, με ένα ακόμα εμπόδιο να ξεπερνιέται.