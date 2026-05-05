Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», μια ισοπαλία που τον έφερε οριστικά τέταρτο στη βαθμολογία μιας και πλέον μαθηματικά δεν προλαβαίνει τίποτα παραπάνω. Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχαν – για μία ακόμα φορά – τα όσα είχε να πει ο Ράφα Μπενίτεθ, που και πάλι κατάφερε μέσω των δηλώσεών του να γίνει viral και να πει κουβέντες που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τις επόμενες ώρες.

Σε μια συνέντευξη Τύπου που κράτησε περίπου 35-40 λεπτά, ο ισπανός προπονητής είχε να πει πολλά. Είχε να πει για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου που δεν διάλεξε εκείνος, όπως ανέφερε, αλλά έδωσε τη συγκατάθεσή του όταν ρωτήθηκε, είχε να πει για τον τεχνικό διευθυντή Μιγκέλ Ανχελ Κορόνα πως δεν ήταν μια δική του πρόταση προς τη διοίκηση, παρά το γεγονός πως μαθαίναμε το ακριβώς αντίθετο, είχε να πει πολλά αλλά πουθενά να κάνει αυτοκριτική.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα όσα είπε το βράδυ της Κυριακής και εκείνο που έχει συζητηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο; Μιλούσε σαν εκείνος που θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και την επόμενη σεζόν, αλλά και τη μεθεπόμενη όταν η ομάδα θα μπει στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό. Σαν κανείς να μην έχει ενημερώσει τον ισπανό προπονητή για τις προθέσεις της ίδιας της ΠΑΕ.