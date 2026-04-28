Στον κύκλο των κατηγορούμενων σταθμαρχών για την τραγωδία των Τεμπών εξαντλείται η δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του ελληνικού Δημοσίου, επιλογή που, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων, έρχεται να επιβεβαιώσει το κυβερνητικό αφήγημα περί ανθρώπινου λάθους.

Η κίνηση αυτή εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου προκάλεσε έκπληξη στους συγγενείς των θυμάτων και τους δικηγόρους τους.

«Σήμερα (σ.σ.: χθες) δηλώθηκε η υποστήριξη της κατηγορίας από το ελληνικό Δημόσιο, η οποία μας άφησε άφωνους, διότι περιορίστηκε μόνο στους τέσσερις σταθμάρχες, αποδίδοντας προφανώς τα αίτια του δυστυχήματος στον ανθρώπινο παράγοντα και αγνοώντας παντελώς, εθελοτυφλώντας ως προς τα υπόλοιπα αίτια πρόκλησης της φονικής αυτής τραγωδίας», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής διαδικασίας δεν έλειψαν οι σκηνές έντασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της νομιμοποίησης των παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε επόμενη δικάσιμο προκαλώντας αντιδράσεις από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι νέο γύρο αντιδράσεων πυροδότησε η ενημέρωση ότι η δίκη θα διακοπεί για περίπου έναν μήνα προκειμένου να γίνουν νέες τεχνικές βελτιώσεις στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Καταγγελίες

Τα όσα συνέβησαν χθες στηλίτευσε από την πλευρά της με σκληρή γλώσσα η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για συστηματική υπονόμευση της δικαστικής διαδικασίας, ενώ κατήγγειλε μεθοδεύσεις που, όπως είπε, στόχο έχουν τη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών.

«Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη Μεταπολίτευση αλλά και νωρίτερα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Αυτοί που το πέτυχαν αυτό είναι εκείνοι ακριβώς που δεν θέλουν η αλήθεια να αποκαλυφθεί και οι ένοχοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Δυστυχώς σε αυτή τη φοβερή υπονόμευση της διαδικασίας συμπράττουν και φορείς που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη δημοσιότητα της δίκης».

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε από τη δική του πλευρά ο Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφερόμενος στην τήρηση για τις δικονομικές εγγυήσεις: «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή την απόλυτη εφαρμογή όλων των εγγυήσεων του κράτους δικαίου, που δυστυχώς παραβιάζονται συστηματικά μέχρι και τη διεξαγωγή της δίκης».

Τελικά η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να τοποθετούνται για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας.