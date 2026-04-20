«Θα συμβεί. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Με το καλό ή με το άγριο. Θα συμβεί», διαβεβαίωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, ενώ πλησιάζει προς την εκπνοή η εκεχειρία των δύο εβδομάδων που εφαρμόστηκε στις 8 Απριλίου. Λίγο αργότερα, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη γνωστοποίησε ότι απορρίπτει τον δεύτερο γύρο λόγω των «υπερβολικών απαιτήσεων της Ουάσιγκτον, των επαναλαμβανόμενων αντιφάσεων και του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας». Προστίθεται μάλιστα ότι οι αναφορές σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν «δεν είναι αληθινές». Αναλυτές θεωρούν πως ίσως το Ιράν τραβάει το σκοινί, προκειμένου ο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία, να υποχωρήσει σε κάποια θέματα.

Χθες, ο αμερικανός πρόεδρος εξήγησε και το «καλό» και το «άγριο»: μία αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Τζέι Ντι Βανς (αν και, στο ζήτημα του επικεφαλής, η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε γνώμη τρεις φορές χθες…) θα μετέβαινε απόψε στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Τραμπ, προσφέρουν μια «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία». Είναι όμως η «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν. Αν δεν την εκμεταλλευτεί, τότε οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν» και βασικά «όλη η χώρα θα τιναχτεί στον αέρα». Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim, σημαντικό θέμα για την Τεχεράνη αποτελεί «ο ναυτικός αποκλεισμός» των ιρανικών λιμανιών, τον οποίο είχε επικαλεστεί το Σάββατο και για την απόφασή της να ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ, μόλις ένα 24ωρο αφότου τα άνοιξε.

Το Ιράν ανακοίνωσε το άνοιγμα αυτής της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε όμως να διατηρήσει στη θέση του τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Το Σάββατο, λοιπόν, η Τεχεράνη διακήρυξε ότι ανακτά τον «αυστηρό έλεγχο» των Στενών, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λίγο μετά, τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν δέχθηκαν πυρά. «Το Ιράν αποφάσισε να ανοίξει πυρ [προ]χθες στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας», έγραψε χθες ο αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, στην ίδια ανάρτηση με την οποία εκτόξευσε τις γνωστές πια απειλές εξαφάνισης στο Ιράν λέγοντας «ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΓΕΝΕΙΕΣ!». Επιστρέφοντάς του τις κατηγορίες, το Ιράν επανέλαβε χθες πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μόνο παραβίαση της εκεχειρίας» αλλά «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια».

Πάντως, νωρίτερα χθες, ιρανικές πηγές είπαν στο CNN πως μια ιρανική αντιπροσωπεία θα έφθανε στο Πακιστάν την Τρίτη, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ενώ στην αμερικανική αντιπροσωπεία θα συμμετέχουν σίγουρα ο Μάικ Γουόλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, και οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Από το αν, τελικά, οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν και υπό ποιους όρους, θα εξαρτηθεί προφανώς και η συμμετοχή ή όχι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.