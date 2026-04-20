Τελικά, παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης. Διευκόλυνε, όμως, έτσι τον Πρωθυπουργό; Οχι. Γιατί ο τελευταίος ήταν εκείνος που δυσκόλεψε περισσότερο τον εαυτό του. Αρχικά, επιλέγοντας να δώσει την υφυπουργική καρέκλα του Αγροτικής Ανάπτυξης σε έναν βουλευτή ο οποίος διακρίθηκε στο κοινοβουλευτικό στερέωμα, όχι για τη ρητορική του δεινότητα ή τα επιχειρήματά του, αλλά για τις κορώνες του εναντίον μαρτύρων και μελών της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε μόνος του παρεμβολές στο σήμα του εξευρωπαϊσμού – το οποίο θέλησε να στείλει με την τοποθέτηση ενός ευρωκράτη, πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, ως πολιτικού προϊσταμένου του οργανισμού που μοίραζε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σαν να ήταν αγροτικά ουίσκι. Τις προκάλεσε συμπληρώνοντας τη διακηρυγμένη, ξανά και ξανά, εκσυγχρονιστική απόπειρα με κάποιον που έχει σταδιοδρομήσει μόνο σαν κομματικό στέλεχος. Επειτα, έκανε ακόμη πιο δυσχερή τη θέση του μάνατζερ που διαλέγει τους άριστους για τη δουλειά, επιμένοντας να αγνοεί τα αντιπολιτευτικά πυρά για το βιογραφικό και το κρατικοδίαιτο παρελθόν του καβαλιώτη εθνοπατέρα –παραβλέποντας, με άλλα λόγια, πόσο αυτά μουτζουρώνουν ένα από τα κεντρικά αφηγήματα της διακυβέρνησής του: εκείνο της αξιοκρατίας. Στη συνέχεια, συμπεριφέρθηκε σαν να μην άκουσε τις εξηγήσεις του, κατά δήλωσή του, «ωραίου».

Αισθητήριο

Διαρροές από το Μαξίμου εστίαζαν στο τάιμινγκ της παρατυπίας. Οσοι τις έκαναν, αναφέρονταν στην παρέλευση 20ετίας από τον διορισμό του αποφοίτου κέντρου ελευθέρων σπουδών στο υπουργείο Παιδείας, ωσάν να μην είχε σημασία ότι τον προσέλαβε μια γαλάζια κυβέρνηση με αποδοχές «ΠΕ». Κι όταν κυκλοφόρησαν τα ΦΕΚ, τα οποία πιστοποιούσαν τα περάσματά του από το Εσωτερικών και το Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο αρχηγός του προτίμησε να του επιβάλλει μιντιακό σιωπητήριο –υπολογίζοντας ότι, αν δεν μιλάει, θα ξεχαστούν όσα είπε.

Δε ζύγισε καν την απροθυμία της νεοδημοκρατικής ΚΟ να υπερασπιστεί δημόσια τον νεόκοπο κυβερνητικό. Δεν πρόσεξε πως αψίκοροι αντιπολιτευόμενοι, που γύριζαν βίντεο για το TikTok στου Γκύζη, κάτω από την ξεθωριασμένη τέντα του Southeastern College, είχαν απήχηση επειδή ειρωνεύονταν τα προσόντα του άλλοτε στενού του συνεργάτη. Διακινήθηκε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορούσε να αποπέμψει κάποιον, λίγες μέρες μετά την αποχώρηση δύο υπουργών και δύο υφυπουργών από το κυβερνητικό σχήμα.

Υποστηρίχθηκε πως δεν έπρεπε να φανεί ότι υποκύπτει στις πιέσεις της αντιπολίτευσης. Δεν σταθμίστηκε πώς θα έγραφε μια καθυστερημένη απομάκρυνση, ωστόσο. Δεν ελήφθη υπόψη ότι η δράση υποδηλώνει τις προτεραιότητες κάποιου, όχι η αντίδραση. Στο κάδρο δεν βρέθηκε μόνο το λαζαριδικό πτυχίο, λοιπόν· μπήκε και το πολιτικό αισθητήριο του νούμερο ένα της κυβέρνησης.