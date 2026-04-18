«Αυτοί οι άνθρωποι, τι ψυχή πρέπει να είχαν… Ξέρεις, να έρθεις πρόσφυγας, να χαθεί όλο το βιός σου και να ασχοληθείς να φτιάξεις ομάδα».

Αυτά τα λόγια ανήκουν στον αείμνηστο Νότη Τσίντογλου, που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ από το 1947 μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής, τη σεζόν 1959-60.

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Ομιλος Κωνσταντινουπολιτών πήρε έγκριση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις 20 Απριλίου 2026. Ηταν η συνέχεια της Ενωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, με τις ρίζες να έρχονται από το Πέραν Κλουμπ της Πόλης.

«Είμαστε εμείς της Πόλης τα παιδιά τα παινεμένα, που παίζουμε την μπάλα ξακουσμένα. Εχουμε περίσσεια χάρη, που καμία ομάδα δεν έχει άλλη. Το σύστημά μας είναι πάσα – πάσα – πάσα, στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε την κάσα, να δούμε πόσα γκολ μας έχουν δώσει και πόσα εμείς τους έχουμε φορτώσει… Τα έχουμε όλα – όλα – όλα, σκάρες, παπούτσια, παντελόνια, μαύρη φανέλα και επιγονατίδες, για να τρελαίνονται οι δεσποινίδες. Δεν φοβόμαστε κανέναν Αρη ούτε Ηρακλή, γιατί έχουμε αρχηγό μας Βεντουρέλλη… μερακλή!»

Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφηκε για τον ΠΑΟΚ το 1927 και μέχρι και σήμερα το μαθαίνουν και το λένε πριν από την έναρξη του αγώνα τα παιδιά των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ ήταν το πέταλο και το τετράφυλλο τριφύλλι, που έδωσε τη θέση του στον δικέφαλο αετό. Το μαύρο της πίκρας του διωγμού από την Κωνσταντινούπολη και το άσπρο της ελπίδας για την επόμενη μέρα καθόρισαν τον σύλλογο. Στα δύο σημαντικότερα ομαδικά αθλήματα, ο ΠΑΟΚ μετρά τέσσερα πρωταθλήματα και οκτώ Κύπελλα στο ποδόσφαιρο και δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δύο ευρωπαϊκά τρόπαια στο μπάσκετ. Για μια ακόμα σεζόν είναι ο ομαδικός σύλλογος στην Ελλάδα που οι ομάδες του είναι στην πρώτη κατηγορία των μεγάλων ομαδικών αθλημάτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο) σε άνδρες και γυναίκες. Τρία από τα πρόσωπα που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Κώστας Ιωσηφίδης, ο Γιώργος Κούδας και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, θυμήθηκαν στιγμές από την καριέρα τους στα ασπρόμαυρα.