Συναγερμός σήμανε και στο ελληνικό Πεντάγωνο όταν έγινε γνωστό πως χάκερ που συνδέονται με τη Ρωσία πραγματοποίησαν επιθέσεις σε δεκάδες λογαριασμούς αξιωματούχων τόσο της Ουκρανίας αλλά και του ΝΑΤΟ – με τη συλλογικότητα βρετανών και αμερικανών ερευνητών κυβερνοαπειλών, υπό την ονομασία «Ctrl-Alt-Intel», που εντόπισε την επίθεση, να αναφέρει πως οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον 284 εισερχόμενα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαρτίου 2026.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πτυχή της υπόθεσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι χάκερ-κατάσκοποι παραβίασαν 27 email εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας. Μεταξύ αυτών που παραβιάστηκαν ήταν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των ελλήνων ακολούθων Αμυνας στην Ινδία και τη Βοσνία και τα δημόσια email εισερχομένων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που ρωτήθηκαν από «ΤΑ ΝΕΑ» τόνισαν πως οι λογαριασμοί που χακαρίστηκαν ήταν αδιαβάθμητοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και του ΓΕΕΘΑ έχουν επιληφθεί της υπόθεσης.

Πρέπει να τονιστεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις και οι κρατικές υποδομές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ρωσικών ομάδων χάκερ, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις αυτές κυμαίνονται από κατασκοπεία και υποκλοπή αλληλογραφίας έως επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS).

Τον Μάρτιο του 2024, η φιλορωσική ομάδα «NoName057» εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων σε ελληνικούς θεσμούς ως αντίποινα για τη στήριξη στην Ουκρανία. Αν και εστιάστηκαν σε μεταφορές και τράπεζες, οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου υβριδικού πολέμου που στοχεύει και τη στρατιωτική ετοιμότητα μέσω των κρίσιμων υποδομών. Την ίδια περίοδο η ομάδα «APT28», που πηγές του ΝΑΤΟ την αναφέρουν ως συνδεδεμένη με τη ρωσική GRU, χρησιμοποίησε ευπάθειες του Microsoft Office για να στοχεύσει διπλωματικούς και στρατιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Στόχος ήταν η συλλογή στρατηγικών πληροφοριών.

Τον Νοέμβριο του 2022 σημειώθηκαν επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DDoS) από την ομάδα «Killnet» σε ελληνικούς κρατικούς στόχους, επικαλούμενη τη «βοήθεια της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ» και την «προδοσία της Ρωσίας». Οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε συναγερμό το ΓΕΕΘΑ https://www.tanea.gr/tag/%CE%B3%CE%B5%CE%B5%CE%B8%CE%B1/για την προστασία των νευραλγικών υποδομών με απότοκο να έχουν αναπτυχθεί ειδικές μονάδες κυβερνοάμυνας για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών.

Οι κύριες δομές που είναι επιφορτισμένες με την κυβερνοάμυνα στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ είναι η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ) που αποτελεί τον κεντρικό επιτελικό φορέα για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της κυβερνοάμυνας σε διακλαδικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό σκέλος της ΔΙΚΥΒ είναι το Διακλαδικό Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΕΚΥΒ). Λειτουργεί ως το κέντρο ελέγχου για την προστασία των δικτύων των Ενόπλων Δυνάμεων και τη θωράκιση κρίσιμων εθνικών υποδομών σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς.

Στον ίδιο άξονα και με μεγαλύτερη εξειδίκευση είναι η «Μονάδα 1864», η οποία με έδρα το κτίριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις του κυβερνοπολέμου. Στη συνδρομή των μονάδων αυτών συμμετέχει και η «Μονάδα 1821» που σχετίζεται με την τεχνολογική καινοτομία. Προκειμένου να συντονιστούν αυτές οι μονάδες και να ακονιστεί η δυνατότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τόσο στο να εντοπίζουν και να αποκρούουν κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και να πραγματοποιούν αν χρειαστεί, το υπουργείου Εθνικής Αμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ έχει θεσπίσει την ετήσια άσκηση κυβερνοάμυνας «Πανόπτης».

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο

Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν και χθες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στο Νοτιοανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, συνεχίζοντας το μπαράζ τουρκικών προκλήσεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα, τέσσερα μαχητικά F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, εκ των οποίων τα δύο οπλισμένα, σημείωσαν επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ ένα αεροσκάφος συλλογής πληροφοριών και ναυτικής συνεργασίας CN-235 σημείωσε τέσσερις παραβάσεις εισερχόμενο στο FIR χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Ολα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από μαχητικά της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία χθες παρέλαβε το 50ό μαχητικό F-16 Viper.