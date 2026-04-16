Εντάξει, ο Ανδρέας Κατσανιώτης δεν άφησε χθες τόσο σαφείς αιχμές όσο ο Πέτσας προχθές. Μιλώντας για την υπόθεση Λαζαρίδη, όμως, σχολίασε «ο καθένας μας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία του, τον δημόσιο λόγο του, τη δημόσια συμπεριφορά του και την πολιτική που εφαρμόζει». Υπονόησε, δηλαδή, ότι πολλοί νεοδημοκράτες δεν έχουν καμία διάθεση να απολογούνται και για τον καβαλιώτη υφυπουργό. Λογικό, πώς να υπερασπιστεί κανείς το υφάκι του τις προάλλες; Ηταν σαν να φωνάζει ο Χάνιμπαλ Λέκτερ ότι τον απειλούν ανθρωποφάγοι.

Πρόταση

Ο Κώστας Ζαχαριάδης πιστεύει πως έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για πρόταση δυσπιστίας επειδή «βλέπουμε σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο». Επίσης, δεν συμφωνεί με το επιχείρημα ότι αν καταθέσει μια η αντιπολίτευση, θα συσπειρώσει τη συμπολίτευση και θα ενισχύσει την κυβέρνηση. Γιατί; Επειδή «στέλνεις ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση, ότι είναι απονομιμοποιημένος ο Πρωθυπουργός». Μεταξύ μας, αυτή τη φορά ο παραπάνω κανόνας θα μπορούσε να αποκτήσει εξαίρεση. Αλλωστε, η γαλάζια ΚΟ έχει πολλά νεύρα με το Μαξίμου.

Φέτα

Δεν πολεμάει μόνο για το κράτος δικαίου στις Βρυξέλλες ο Κώστας Αρβανίτης. Μάχεται και για τη φέτα. Κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν, ζητώντας την άμεση και αποφασιστική προστασία της ως προϊόντος ΠΟΠ. Το θέμα του είναι οι τραμπικές ΗΠΑ, οι οποίες, κατά τα γραφόμενά του, προωθούν, μέσω διμερών εμπορικών συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδονησία, η Αργεντινή και το Μπανγκλαντές, ρήτρες «common names», που αναγνωρίζουν τον όρο «feta» ως γενική ονομασία. Βέβαια, του διαφεύγει πως η Επιτροπή δεν έτριξε τα δόντια του πλανητάρχη ούτε όταν απειλούσε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Αγκαλιά

Παρά το κράξιμο που έφαγε από δικούς του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρατήθηκε. Αναδημοσίευσε μια ακόμη φτιαγμένη με AI εικόνα, που δείχνει τον Ιησού να τον αγκαλιάζει, γράφοντας «μπορεί να μην αρέσει αυτό στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!». Τελικά, ο αμερικανός πρόεδρος εκτός από υπομονή εφήβου, έχει και αντιληπτική ικανότητα νηπίου – αφού δεν αντιλήφθηκε ποιοι εξοργίστηκαν περισσότερο από την απεικόνισή του ως σωτήρα.