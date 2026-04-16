Η επίσημη συνομολόγηση της σύμβασης που επικυρώθηκε χθες για γεωτρήσεις στο «μπλοκ 2», στο βορειοδυτικό Ιόνιο, αποτελεί άλμα προόδου και συμφωνία με πολλές δυναμικές για τη χώρα μας. Η ίδια η σύμβαση εκτός των οικονομικών και ενεργειακών δυνατοτήτων αποτελεί και μια επιβεβαίωση πως η Ελλάδα έχει όλα τα εργαλεία για να εξελιχθεί σε σοβαρό αναπτυξιακό κόμβο και ταυτόχρονα πως θωρακίζεται γεωπολιτικά. Εξάλλου διανύουμε μια εποχή όπου το διπλωματικό αποτύπωμα είναι αλληλένδετο με τις ενεργειακές και οικονομικές προοπτικές και το αντίστροφο. Η έννοια της ανθεκτικότητας – στον βαθμό που η γεώτρηση ευοδωθεί και σε όλο της το εύρος – πάει μαζί με την αυτάρκεια που οφείλουμε να διασφαλίσουμε για τη χώρα μας αφού τα διεθνή διδάγματα σήμερα – όπως στα Στενά του Ορμούζ – αποκαλύπτουν την ευαλωτότητα της συγκυρίας για όλους. Η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων είναι μια διέξοδος.

Μην ξεχνάμε δε πως τόσο σημαντικές συμβάσεις αποστέλλουν και ένα μήνυμα σε συμμάχους και αντιπάλους ενώ στενά οικονομικά αποτελούν πολλαπλασιαστή επενδύσεων και θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα επίσης στην καλύτερη στιγμή και στο πεδίο των σχέσεών της με τις ΗΠΑ και η όλη εξέλιξη είναι τμήμα μιας σταθερής αρχιτεκτονικής που καθιστά την πατρίδα μας κόμβο και γεωγραφικά και επί της ουσίας. Η ασφάλεια και η οικονομία αποτελούν αδιαίρετες έννοιες ειδικά σήμερα και έχουμε όλο το πεδίο για να αποτυπωθεί αυτή η σχέση θετικά. Η περαιτέρω σταθερότητα της χώρας και της περιοχής έχει ακόμη βήματα, πάμε όμως στέρεα.