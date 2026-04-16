Τα όσα προηγήθηκαν της σημερινής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προϊδέαζαν για μια μάχη σκληρή, αδυσώπητη, που θα τίναζε κατακόρυφα την τοξικότητα, την πόλωση και τον διχασμό. Τόσο το κύριο θέμα, οι υποκλοπές, όσο και τα παρεπόμενα (ΟΠΕΚΕΠΕ, Δικαιοσύνη και τα ρέστα) δημιουργούσαν την αίσθηση για μια συζήτηση που θα ξέφευγε από κάθε όριο, δεδομένης, επαναλαμβάνω, της προϊστορίας. Ηταν η συζήτηση που έπρεπε να γίνει στις 27 Μαρτίου, ήταν μετά που η κυβέρνηση τη μετέθεσε για τις 3 Απριλίου, ήταν και που ξαφνικά, μερικές ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά θα τη μεταθέσει για μετά το Πάσχα. Για τις 17 Απριλίου.

Επικαλούμενη κάτι γελοιότητες για να καλύψει την πραγματικότητα που ήταν μία, και σοβαρή, αιτία: η αποστολή στη Βουλή της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ τότε, και ειδικότερα του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αύριο 17 του μηνός θα έχει συνάντηση στη Μαδρίτη με τον ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, έφερε τη συζήτηση μία ημέρα νωρίτερα, σήμερα δηλαδή. Με την ένταση παρούσα. Αλλά τώρα, με τη σκιά της σκληρής περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη να πέφτει βαριά πάνω της, δύσκολα θα λάβει τη μορφή που προανέφερα…

…μετά το σοκ στον «πρωινό καφέ»

Δεν σου λέω ότι η συζήτηση θα είναι… «τζούφια», αλλά κάτι μου λέει πως θα πρέπει όλοι να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να ανεβάσουν τους τόνους. Οταν συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό, τόσο ξαφνικά, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για συγκρούσεις. Διότι η υγεία ενός ανθρώπου, και μάλιστα ενός ανθρώπου τόσο μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αφαιρεί κάθε διάθεση.

Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, άλλωστε από τους πολιτικούς μας όλα πρέπει να τα περιμένεις. Θα κλείσω λέγοντας απλώς ότι τους καταλαβαίνω όλους όσοι ήταν παρόντες στον «πρωινό καφέ», στο Μέγαρο Μαξίμου, του προέδρου Κυριάκου συμπεριλαμβανομένου, όταν κατέρρευσε ο Μυλωνάκης. Το συμβάν, κατά την περιγραφή που μου έκαναν ορισμένοι με τους οποίους συνομίλησα, ήταν συγκλονιστικό και ταυτόχρονα τόσο σοκαριστικό.

Πολιτικός πολιτισμός

Συγκλονισμένος ήταν και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός. Και προέβη αυτοβούλως σε μια πράξη ανθρωπιάς και πολιτικού πολιτισμού προς τον άνθρωπο με τον οποίο θα συγκρουστεί σήμερα.

Τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του είπε ότι εάν λόγω του συμβάντος ο Μητσοτάκης επιθυμούσε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση (η οποία, σημειωτέον, πραγματοποιείται με δική του πρωτοβουλία και για ένα θέμα που τον αφορά άμεσα, τις υποκλοπές), ο ίδιος δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Και ότι δεν θα προέβαλλε καμία απαίτηση για την πραγματοποίησή της όπως είχε οριστεί, παρά το γεγονός ότι αυτή πέρασε από τα σαράντα κύματα μέχρι να πραγματοποιηθεί. Σημείωσε επίσης στον συνομιλητή του, Πρόεδρο της Βουλής, ότι αν ο Πρωθυπουργός ζητούσε να αναβληθεί για ευθετότερο χρόνο η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, ο ίδιος θα κρατούσε το off the record της μεταξύ τους επικοινωνίας και δεν θα έκανε ποτέ χρήση.

Ο πρόεδρος Νικήτας επικοινώνησε με τον πρόεδρο Κυριάκο αμέσως μετά την αποχώρηση του δεύτερου από τον Ευαγγελισμό. Του μετέφερε την πρόθεση του Ανδρουλάκη να αποδεχθεί ακόμη και αναβολή της συζήτησης, χωρίς να προβάλει οποιοδήποτε θέμα. Ο Πρωθυπουργός έλαβε την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση της συζήτησης σήμερα, καταπώς είχε προγραμματιστεί, «για να τελειώνουμε».

Πολιτικός πολιτισμός, το ανέφερα και πιο πάνω, έστω και στο παρασκήνιο…

Διάλογος κωφών

Για την ίδια τη συζήτηση τώρα, δεν έχω πολλά να σημειώσω. Πιθανότατα να έχει ανατραπεί και ο σχεδιασμός του προέδρου Κυριάκου Α΄, ο οποίος ήθελε, λέει, να πραγματοποιήσει κάτι σαν «φυγή προς τα εμπρός», ρίχνοντας στο τραπέζι μερικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από αυτά τα πολλά που πετάει τελευταία, τα εντός ανερμάτιστα και ανεφάρμοστα, όπως το «φύγε εσύ, έλα εσύ» ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.

Χθες το απόγευμα έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου επί του θέματος αυτού, ήτοι «τι κάνω για να πετάξω την μπάλα στα… μνήματα», ως συνέχεια του «πρωινού καφέ», που διακόπηκε βίαια από το σοκαριστικό περιστατικό της κατάρρευσης του Γιώργου Μυλωνάκη. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλα, δεν είχα τίποτε το συγκεκριμένο, παρά μόνο γενικότητες. Σίγουρο είναι πως για τις υποκλοπές θα επαναλάβει και πάλι το κλασικό επιχείρημα ότι αυτές τις έκαναν κάτι ιδιώτες, τους οποίους η κυβέρνηση τους παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη με τα γνωστά αποτελέσματα. Οσο δε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υπογραμμίσει ότι η κυβέρνησή του ήταν εκείνη που έσπασε το απόστημα, άρα το τελευταίο που μπορεί να την κατηγορήσει κανείς είναι ότι κάλυψε ή αποσιώπησε τις εγκληματικές πράξεις που διαπράχθηκαν. Αλλωστε, αυταπόδεικτα, επί των ημερών της αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο.

Θα βγει συμπέρασμα για όλα αυτά; Σίγουρα!..

Οπως άλλωστε συμβαίνει με κάθε διάλογο κωφών…

O ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τελειώνει

Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τελειώνει, όποιες κι αν είναι οι κυβερνητικές προθέσεις ή επιθυμίες. Την άλλη εβδομάδα η Βουλή θα συζητήσει τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝουΔου, οι οποίοι αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως εμπλεκόμενοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο διαβόητο σκάνδαλο. 13 αιτήσεις άρσης ασυλίας σημαίνει 13 κατηγορούμενοι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, 13 ομιλητές απολογούμενοι, 6-7 εισηγητές κομμάτων, μετά θα στηθούν 13 κάλπες για καθένα καταγγελλόμενο, θα γίνεται στη Βουλή το «έλα να δεις». Κι έπειτα είναι και το «αντάρτικο» των βουλευτών της ΝουΔου, οι οποίοι όπου σταθούν και όπου βρεθούν εμφανίζονται αποφασισμένοι να αρνηθούν να ψηφίσουν υπέρ στις ψηφοφορίες για τις άρσεις. Από συναδελφική αλληλεγγύη. Ολόκληρο κίνημα, λέει, έχει διαμορφωθεί για να κοντράρει τον πρόεδρο Κυριάκο Α΄ και τις επιλογές του στον χειρισμό του σκανδάλου.

Οπως και να έχει, και χωρίς να έχει τον Μυλωνάκη να κάνει μασάζ στους βουλευτές, δυσκολεύει πολύ το πράγμα για τον πρόεδρο Κυριάκο…

Μένει μέχρι να… φύγει

Στηρίζει ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά μέχρι πότε; Αυτό είναι το ερώτημα που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της Βουλής, καθώς πληθαίνουν οι φωνές που λένε «τρώμε αδικαιολόγητη φθορά για ένα θέμα που δεν έχει την παραμικρή πολιτική σημασία». Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος είναι ότι βουλευτές της συμπολίτευσης ακυρώνουν μαζικά τις εμφανίσεις τους στην τηλεόραση, γνωρίζοντας ότι θα βρεθούν να υποστηρίζουν μια «γραμμή» με την οποία δεν συμφωνούν.

Η ουσία είναι ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ τον κράτησε στη θέση του, ακριβώς γιατί πιέζει η αντιπολίτευση να τον διώξει. Μου λένε πως δεν είναι καθόλου ευτυχής με αυτό, αλλά από την άλλη κρίνει πως θα είχε μεγαλύτερο κόστος αν τον έδιωχνε τώρα από την κυβέρνηση. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει κάποια στιγμή, αφού προηγουμένως κοπάσει ο θόρυβος, ε;