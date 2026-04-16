Με έναν Πικάσο στο σαλόνι του βρέθηκε ένας 58χρονος φιλότεχνος που ζει στο Παρίσι, καθώς αναδείχθηκε ο υπερτυχερός κλήρωσης με δώρο ένα έργο του διασημότερου καλλιτέχνη του 20ού αιώνα. Αν και η αξία του έργου «Κεφάλι γυναίκας» (1941) εκτιμάται σε άνω του 1 εκατ. ευρώ, ο Αρι Χοντάρα, όπως είναι το όνομά του, τον απέκτησε αγοράζοντας έναν λαχνό των 100 ευρώ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Ενας Πικάσο για 100 ευρώ», η οποία πραγματοποιείται για την ενίσχυση της έρευνας για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο Χοντάρα περιέγραψε τον εαυτό του ως ερασιτέχνη φιλότεχνο με ιδιαίτερη αδυναμία στον Πικάσο και ανέφερε ότι αγόρασε τον λαχνό το Σαββατοκύριακο, αφού άκουσε τυχαία για τη λαχειοφόρο κατά τη διάρκεια ενός γεύματος σε εστιατόριο.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι πουλήθηκαν και οι 120.000 λαχνοί, αποφέροντας συνολικά 12 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 1 εκατομμύριο θα καταβληθεί στην γκαλερί Οπερα, στην οποία ανήκε ο πίνακας. Ο ιδρυτής της γκαλερί, Ζιλ Ντιάν, δήλωσε ότι προσέφερε το έργο σε προνομιακή τιμή, ενώ η εμπορική του αξία φτάνει τα 1,45 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη αντίστοιχη κλήρωση, το 2013, ένας εργαζόμενος σε εταιρεία πυρασφάλειας από την Πενσιλβάνια κέρδισε το έργο «Ανδρας με καπέλο», το οποίο ο Πικάσο είχε ζωγραφίσει το 1914, ενώ το 2020 μια «Νεκρή φύση» του καλλιτέχνη κατέληξε σε μια λογίστρια στην Ιταλία, όταν ο γιος της τής είχε αγοράσει τον λαχνό ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Οι δύο προηγούμενες λαχειοφόροι με έργα του Πικάσο συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ, τα οποία διατέθηκαν για πολιτιστικά έργα στον Λίβανο και για προγράμματα ύδρευσης στην Αφρική.