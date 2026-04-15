Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το κομβικό εκτός έδρας ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας ανεβάσει ρυθμούς και μπει σε πλήρη αγωνιστική ένταση. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου στρέφει την προσοχή του στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, όπου πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες, ειδικά μετά την ισοπαλία στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό, που διατήρησε την απόσταση των πέντε βαθμών από την κορυφή.

Η προπόνηση της Τρίτης πραγματοποιήθηκε σε υψηλό τέμπο, περιλαμβάνοντας ασκήσεις προθέρμανσης, rondo, δουλειά στην κυκλοφορία της μπάλας και παιχνίδια αυξημένης έντασης στο φινάλε, με το τεχνικό τιμ να δίνει έμφαση στην αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην κατάσταση κομβικών παικτών.

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από το χρόνιο πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα αγωνιζόταν μέσω ειδικής διαχείρισης και θεραπειών, οι ενοχλήσεις έχουν επιδεινωθεί, με το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από τους τραυματίες, καθώς η επιστροφή τους σε πλήρη δράση θεωρείται καθοριστική για τη συνέχεια.

Με «νεκρές ζώνες» ο τελικός

ΠΑΟΚ και ΟΦH, λόγω των καλών σχέσεων ανάμεσά τους, κινήθηκαν από κοινού ενόψει του τελικού Κυπέλλου της 25ης Απριλίου, καταθέτοντας πρόταση στην ΕΠΟ για την πλήρη κάλυψη των θέσεων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Ομοσπονδία εμφανίστηκε θετική στο αίτημα των δύο ΠΑΕ, ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία έβαλε «φρένο», απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να μην υπάρξουν νεκρές ζώνες στις εξέδρες.

Iστορική είναι η φετινή χρονιά καθώς ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα εκατό χρόνια από την ίδρυσή του. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες για τον εορτασμό της επετείου. Μεταξύ άλλων, στις 20 Απριλίου, τη γενέθλια ημέρα του ΠΑΟΚ, η Πλατεία Αριστοτέλους θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων σε μια ημέρα μνήμης και συγκίνησης για όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια. Από τις 11.00 έως τις 21.00 ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό, ζωντανό ταξίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ, που θα ολοκληρωθεί με ένα εντυπωσιακό drone show στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.