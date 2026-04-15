Οι αγορές παραμένουν ευμετάβλητες, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αισιοδοξία επανήλθε αργά τη Δευτέρα, παρά την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει προσεγγίσει την άλλη πλευρά και ότι «θα ήθελαν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία». Επιπλέον, οι δύο πλευρές συζητούν το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός ακόμη γύρου απευθείας διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας δύο εβδομάδων.

Αυτό συνέβαλε ώστε η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει εκ νέου κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης τη Δευτέρα και επέστρεψε σε θετικό έδαφος σε σχέση με την αρχή του έτους. Η πορεία προς την αποκλιμάκωση εκτιμάται ότι θα είναι ανώμαλη, ενώ ο κίνδυνος εκ νέου έντασης παραμένει. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι δύσκολες, δεδομένων των σημαντικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σε πολλά ζητήματα.

Ωστόσο, εκτιμούμε ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να έχουν κίνητρο για εξεύρεση λύσης. Το κατά πόσο οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ μένει να αποδειχθεί, αλλά η κίνηση αυτή είναι πιθανό να ασκήσει πίεση στο Ιράν, δεδομένης της εξάρτησής του από τις εξαγωγές πετρελαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα επιδιώκει να αποφύγει μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα επιβαρύνει οικονομικά τα νοικοκυριά, ιδίως καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και η δημοτικότητα του προέδρου μειώνεται.

Η πιθανότητα ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων υποδηλώνουν ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν να αποτρέψουν ένα δυσμενές σενάριο παρατεταμένου κλεισίματος των Στενών και περαιτέρω ζημιών στις πολιτικές και ενεργειακές υποδομές. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι οι διαφορές δεν θα επιλυθούν σε έναν μόνο γύρο συνομιλιών.

Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για τις αγορές. Το πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα αποκατασταθεί η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής. Εκτιμούμε ότι η πλήρης επαναφορά των ροών θα απαιτήσει χρόνο.

Εχουμε περαιτέρω αυξήσει τις προβλέψεις μας για το Brent στα 100 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος Ιουνίου και στα 90 δολάρια έως το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ δεν αναμένουμε οι τιμές της ενέργειας να επιστρέψουν στα προ της σύγκρουσης επίπεδα στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, τιμές πετρελαίου χαμηλότερες από τα υψηλά του Μαρτίου ενδέχεται να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στις ανησυχίες των αγορών σχετικά με τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Κατά συνέπεια, δεδομένου του οικονομικού κόστους των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και της μεγάλης αβεβαιότητας, θεωρούμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αποφεύγουν την προσπάθεια εκμετάλλευσης των γεωπολιτικών εξελίξεων μέσω βραχυπρόθεσμων κινήσεων. Διατηρούμε την άποψη ότι οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στη στρατηγική κατανομή των χαρτοφυλακίων τους και να αξιοποιούν τη μεταβλητότητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω διασποράς και αντιστάθμισης κινδύνου.

Ο Μαρκ Χέφελε είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management