Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ωστόσο ότι η κύρια ανησυχία της αφορά την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το προσεχές διάστημα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με δημοσιεύματα και επιστολές φορέων του αεροπορικού κλάδου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ‘Ανα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε πως «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών».

Η Ιτκόνεν ανέφερε ότι η ομάδα συντονισμού για την ενέργεια της ΕΕ, η οποία συνεδρίασε πριν από λίγες ημέρες, επιβεβαίωσε πως «οι προμήθειες αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια της ΕΕ παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει ανάγκη για αποδέσμευση επιπλέον αποθεμάτων επί του παρόντος».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η κατάσταση στα καύσιμα αεροσκαφών παραμένει η κύρια ανησυχία μας αυτή τη στιγμή», εξηγώντας πως «τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο βασίζεται σε εισαγωγές».

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, συγκαλώντας εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των ομάδων συντονισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στόχος, όπως είπε, είναι η πλήρης εικόνα και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα, τη δυναμικότητα διύλισης και τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής.

Τόνισε επίσης ότι: «η στενή παρακολούθηση και πλήρης επίγνωση της κατάστασης» είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε η Επιτροπή να μπορεί «να προτείνει ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον χρειαστεί».

Τέλος, αναφερόμενη στο επικείμενο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, η Ιτκόνεν σημείωσε πως η προσέγγιση θα είναι «ολιστική», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.