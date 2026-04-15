Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε – ύστερα από σχετικό επικοινωνιακό θόρυβο – Τριμελή Επιτροπή Ιατροδικαστών για να «διορθώνει τα λάθη άλλων συναδέλφων τους, μετά τις δύο υποθέσεις δολοφονίας παιδιών στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα» και οι δικαστικές Αρχές απορρίπτουν τα πορίσματά της!

Η εντυπωσιακή αυτή διαπίστωση προκύπτει – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο μιας 77χρονης γυναίκας τον Μάιο του 2021 στην Κέρκυρα, όπου ο τοπικός ιατροδικαστής αλλά και η Τριμελής Επιτροπή των έμπειρων ιατροδικαστών αποφάνθηκαν ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης οφείλεται σε «ιδία πτώση», αλλά οι δικαστές του νησιού τελικώς θεώρησαν «μη ορθή» τη γνωμάτευση της Τριμελούς (όπως και άλλων ιατροδικαστών) και προς γενική έκπληξη άσκησαν δίωξη σε έναν 57χρονο, που είχε σπεύσει να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα, αποδίδοντάς του ότι ήταν αυτός που την είχε παρασύρει νωρίτερα με το αυτοκίνητό του!

Σημειώνεται ότι την εκδοχή του τροχαίου ατυχήματος υποστήριξε μόνον ένας ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας που ελέγχεται, ύστερα από καταγγελίες ότι είχε ζητήσει χρήματα από οικείους του θύματος για να προχωρήσει στη σχετική γνωμάτευση.

Η υπόθεση, που έχει έντονο παρασκήνιο, αναφορές για «πιέσεις προς δικαστικούς λειτουργούς» και «έωλους ισχυρισμούς περί τροχαίου ατυχήματος» καθώς και ετερόκλητα πορίσματα, θέτει – όπως εξελίχθηκε – σε απόλυτη αμφισβήτηση την Επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε ακριβώς για να δίνει την «τελική, ορθή κρίση» σε εξετάσεις σορών.

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της 9ης Μαΐου 2021 στην επαρχιακή οδό Σκαρπερού Βελονάδων, όπου η 77χρονη βρέθηκε στην άσφαλτο, έχοντας σοβαρά τραύματα. Στο πρώτο πόρισμά του ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης στις 17 Μαΐου 2021 απέδωσε τον θάνατο «σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπεία πτώσεως εξ ιδίου ύψους και προσκρούσεως επί την κεφαλή επί οδοστρώματος εν ώρα βαδίσεως».

Ομως, οι οικείοι της 77χρονης ζήτησαν την επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ηλικιωμένη έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος. Η σχετική νέα εξέταση της σορού ανατέθηκε από τις τοπικές αστυνομικές και δικαστικές Αρχές σε άλλο ιατροδικαστή – πραγματογνώμονα που απέδωσε τον θάνατο σε «τροχαίο ατύχημα». Πρόκειται για τον ιατροδικαστή που κατηγορήθηκε ότι «ζήτησε περίπου 2.000 ευρώ από συγγενή της 77χρονης για να επιταχύνει τη σχετική εξέταση». Του υποβλήθηκε τότε μήνυση (που αργότερα αποσύρθηκε), αλλά οι συγκεκριμένες καταγγελίες εξακολουθούν να ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Λόγω, λοιπόν, της ύπαρξης διαφορετικών πορισμάτων, η τελική διερεύνηση ανατέθηκε στην Τριμελή Επιτροπή που την αποτελούσαν οι έμπειροι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νίκος Καλόγρηας, προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, και Ελένη Καλύβα, προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η Τριμελής Επιτροπή, λοιπόν, στα συμπεράσματά της, στις 21 Οκτωβρίου 2025, επιβεβαίωσε τα δεδομένα της έρευνας Αϊβατίδη και συμπλήρωσε ότι «για να μπορέσει όμως η ως άνω κρανιοεγκεφαλική βλάβη να αποδοθεί με επιστημονική ασφάλεια σε προηγηθέν τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να συνδυαστεί με παρουσία πρωτογενών κακώσεων, ενδεικτικών τροχαίου ατυχήματος στα κάτω άκρα, όπως χαρακτηριστικά περιμένουμε σε παράσυρση πεζού. Κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαπιστώθηκε, οι δε περιγραφόμενες κακώσεις εν τω συνόλω δύνανται να παρατηρηθούν και σε περιστατικά πτώσεως και ισχυράς προσκρούσεως επί του οδοστρώματος εδάφους». Επισημαίνοντας, τέλος, ότι περίπου πέντε χρόνια μετά το συμβάν «δεν είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα αυτοψίας».

Σχετική έρευνα είχε ανατεθεί παράλληλα και στον – εξίσου έμπειρο ιατροδικαστή της Αθήνας, αναπληρωματικό μέλος της Τριμελούς Επιτροπής – Κωνσταντίνο Κούβαρη, ο οποίος επίσης αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2025 ότι «δεν εντοπίστηκαν πρωτογενείς κακώσεις που να μπορούν να αποδοθούν σε πρόσκρουση με όχημα. Λόγω της φυσιολογικής για την ηλικία και το φύλο οστεοπόρωσης θα ήταν πολύ εύκολο και με χαμηλής ενέργειας πρόσκρουση να προκληθούν κατάγματα στα κάτω άκρα, τα οποία όμως δεν εντοπίστηκαν». Ο Κούβαρης στο πόρισμά του επισημαίνει ακόμα ότι «στον τόπο ανεύρεσης βρέθηκαν γυναικεία τσάντα, χειρουργική μάσκα και μπαστούνι, άρα είναι πολύ πιθανό η παθούσα κρατώντας τα ανωτέρω να μην πρόλαβε να τεντώσει τα χέρια της, ώστε να μετριάσει κάπως την πτώση της, αλλά να χτύπησε ελαφρά στο πεζοδρόμιο».

Ξαφνικά κατηγορούμενος

Τελικά όμως, έπειτα από νομικές παραστάσεις οικείων της νεκρής προς τον Αρειο Πάγο, οι δικαστικές Αρχές άσκησαν δίωξη κατά του προαναφερόμενου 57χρονου για παράσυρση της 77χρονης με το όχημά του, παρά τα αντίθετα ιατροδικαστικά πορίσματα κι ενώ στη σχετική δικογραφία καταγράφονται 25 μάρτυρες – όλοι κάτοικοι της περιοχής –, από τους οποίους κανένας δεν αναφέρεται σε τροχαίο ατύχημα και εμπλοκή τού εν λόγω οδηγού. Επιπλέον δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, δεν βρέθηκαν ζημιές στο όχημα κ.λπ.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο δικηγόρος Κέρκυρας Γιώργος Λάμπρος, νομικός εκπρόσωπος του 57χρονου, αναφέρθηκε «σε πιέσεις που έχουν ασκηθεί για την υπόθεση», συμπληρώνοντας ότι «είναι αδιανόητο χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη εις βάρος του εντολέα μου να οδηγείται κατηγορούμενος, εφόσον απεδείχθη προανακριτικά ότι ο τραυματισμός και ο εν συνεχεία επελθών θάνατος προήλθαν από ιδία πτώση του θύματος και όχι από παράσυρση από ΙΧ. Ομως, κι αν ακόμα αυτό δεν ισχύει, ουδέν στοιχείο συνηγορεί υπέρ του ότι υπαίτιος του τροχαίου ήταν ο εντολέας μου, ο οποίος, ως καλός Σαμαρείτης, προσφέρθηκε να βοηθήσει και, αντί να του αναγνωριστεί αυτό, ευρίσκεται κατηγορούμενος».