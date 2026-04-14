«Anfield effect» και «Remontada» είναι οι διάσημες λέξεις του ποδοσφαίρου που ακούγονται ξανά τις τελευταίες ώρες σε Λίβερπουλ και Βαρκελώνη, ενόψει των αγώνων ρεβάνς των Κόκκινων με την Παρί και της Μπάρτσα με την Ατλέτικο.

Κόκκινοι και Μπλαουγκράνα βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο μετά τις ήττες τους με 2-0 στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ και οι πιθανότητες είναι εναντίον τους.

Η καλή απόδοση της Λίβερπουλ στο τελευταίο ματς με τη Φούλαμ και η νίκη με 2-0 που την έφεραν ακόμα πιο κοντά στην έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης σεζόν αναπτέρωσαν τις ελπίδες της για την τιτανομαχία με την Παρί.

Το Ανφιλντ είναι διάσημο για τις μεγάλες ευρωπαϊκές του βραδιές με κορυφαία των τελευταίων χρόνων τη νίκη με 4-0 επί της Μπαρτσελόνα τον Μάιο του 2019, ανατρέποντας την ήττα με 3-0 του Καμπ Νου.

Οπως εξηγεί η επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ «το Ανφιλντ είναι μεθυστικό. Σε κάνει να νιώθεις πως όλα είναι πιθανά». Εκείνη τη χρονιά οι Κόκκινοι είχαν ηττηθεί τέσσερις φορές στη διοργάνωση αλλά κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο.

Τέσσερις φορές είχαν ηττηθεί επίσης τη σεζόν 2006/07 που επίσης έφτασαν στον τελικό αλλά ηττήθηκαν από τη Μίλαν στην Αθήνα, αλλά και φέτος.

Οι προληπτικοί το θεωρούν «σημάδι» της μοίρας. Αλλωστε η ιστορία στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει να επιδείξει 17 ανατροπές από ομάδες που είχαν ηττηθεί με 2+ γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

«Από εμάς εξαρτάται να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση και να δημιουργήσουμε μια εξαιρετική βραδιά. Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να δείξουμε πίστη πως μπορούμε να το κάνουμε.

Χρειάζεται με ξεχωριστή απόδοση και είμαι τυχερός που έχω βρεθεί σε τέτοιες περιπτώσεις», δηλώνει ο αρχηγός Φίρχιλ φαν Ντάικ.

Ο Ολλανδός ήταν μέλος της ομάδας που έστειλε σπίτι της την Μπαρτσελόνα του Μέσι παρά το γεγονός ότι είχε πλεονέκτημα τριών γκολ (3-0). Η Παρί επισκέπτεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ανφιλντ σε νοκάουτ παιχνίδι. Πέρυσι ήταν αυτή με την πλάτη στον τοίχο αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στα πέναλτι.

Κανένα από τα επτά παιχνίδια στα οποία έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες δεν έχει λήξει ισόπαλο, με την Παρί να μετρά τέσσερις νίκες. Θεωρητικά η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι το μεγάλο φαβορί τόσο γιατί έχει προβάδισμα δύο τερμάτων όσο και για την αποτελεσματικότητά της.

Φέτος έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ (36), έχει τα περισσότερα σουτ (259), τα περισσότερα σουτ στην εστία (96) και τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή (486).

Τους Παριζιάνους θα συνοδεύσουν στο Ανφιλντ 3.000 οπαδοί τους, ενώ για πρώτη φορά φέτος ο Λουίς Ενρίκε θα παρατάξει την ίδια ενδεκάδα με το πρώτο ματς, καθώς η Παρί δεν αγωνίστηκε στη Λιγκ 1 για να προετοιμαστεί καλύτερα κάτι που φυσικά έχει ενοχλήσει τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta οι πιθανότητες νίκης της Λίβερπουλ είναι 39,6% έναντι 37,6% των Παριζιάνων, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση με πιθανότητες 85,8%.

Αν αποκλειστεί η Λίβερπουλ ο αποψινός αγώνας θα είναι ο τελευταίος του Μο Σαλάχ με την κόκκινη φανέλα στη διοργάνωση. Αμφίβολη είναι και η παραμονή του Αντι Ρόμπερτσον για τη νέα σεζόν. Ολα θα εξαρτηθούν από το αν θα υποβιβαστεί η Τότεναμ με την οποία έχει συμφωνήσει προφορικά.

Παρά τις διαρροές πως η ηγεσία του κλαμπ εμπιστεύεται τον Σλοτ και θα συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του και τη νέα σεζόν, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει ο Ολλανδός στη θέση του.

Πρόσφατα οι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομα του πρώην άσου της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο ο οποίος βρίσκεται antes portas του Ανφιλντ.

Ο Σλοτ δείχνει να μην ενδιαφέρεται για τις φήμες, τουλάχιστον στις συνεντεύξεις Τύπου και προσπαθεί ταυτόχρονα να χτίσει γέφυρες με τους οπαδούς. «Ενα πράγμα είναι ξεκάθαρο, πως θα χρειαστούμε τους φιλάθλους μας στο παιχνίδι με την Παρί.

Το Ανφιλντ έχει δείξει πολλές φορές πως μπορεί να ανεβάσει την ομάδα σε άλλο επίπεδο και το χρειαζόμαστε αυτό ξανά. Μισή ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού οι παίκτες χρειάζονται αυτή την υποστήριξη για να νοιώσουν πως θα έχουν μια ακόμα ξεχωριστή βραδιά», υποστηρίζει ο Σλοτ.

Παραμένει άγνωστο αν ο Ολλανδός θα εμπιστευτεί θέση βασικού στον 18χρονο Ρίο Ενγκουμόχα ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ εναντίον της Φούλαμ και έγινε ο νεαρότερος παίκτης που σκοράρει στο Ανφιλντ (17 ετών και 225 ημερών).