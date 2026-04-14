Η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει την ένταση με την Ουάσινγκτον και να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας διπλωματικής προσέγγισης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg. Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρεται, αντικατοπτρίζει τη βούληση της ιρανικής πλευράς να αποφύγει κλιμάκωση σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς προετοιμάζεται νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την παράταση της εκεχειρίας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ οι δύο χώρες επιχειρούν να συμφωνήσουν σε νέες συνομιλίες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή παύση της ναυτιλιακής δραστηριότητας θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ρεαλιστική επιλογή, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου. Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, καθώς το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ενδέχεται να επιλέξει πιο δυναμική προσέγγιση, επιχειρώντας να αμφισβητήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό, γεγονός που θα αύξανε τον κίνδυνο νέας έντασης.

Ανησυχία στις αγορές ενέργειας

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους παγκόσμιας ενεργειακής μεταφοράς. Η Τεχεράνη έχει ήδη περιορίσει σχεδόν όλες τις μη ιρανικές μεταφορές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει τον δικό τους ναυτικό αποκλεισμό. Μετά τις πληροφορίες για πιθανή αποκλιμάκωση, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, εκτίμησε ότι μια διακοπή των αποστολών θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης αποκλιμάκωσης. Όπως δήλωσε, «εάν το Ιράν πράγματι διακόψει τις αποστολές, αυτό θα δείξει ότι επιδιώκει να αποφύγει την επανάληψη ενός θερμού πολέμου», προσθέτοντας πως οι αγορές πιθανόν να εστιάσουν περισσότερο στην προοπτική συμφωνίας παρά στις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά.

Ενδείξεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Από την πλευρά της, η αναλύτρια της Control Risks Ανισέ Μπασίρι Ταμπρίζι θεωρεί ότι η προσωρινή παύση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών. «Δεν νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη παραχώρηση για την ιρανική πλευρά, αλλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ιρανική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο, γεγονός που υπογραμμίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.l