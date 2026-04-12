Η Λίβερπουλ εξετάζει περιπτώσεις με πιθανούς αντικαταστάτες του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ένα από τα ονόματα που είναι ψηλά στη λίστα είναι του Γιανκούμπα Μίντε.

Ο 21χρόνος εξτρέμ αγωνίζεται στη Μπράιτον και είναι συμπαίκτης των Κωστούλα και Τζίμα.

Ο αποκαλούμενος «Γκαμπιανός Μέσι» τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «γλάρων» σε 30 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μετράει 2 γκολ και 4 ασίστ στο ενεργητικό του.

Ωστόσο, για να περάσει στο επόμενο επίπεδο της καριέρας του, θα πρέπει να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή του και να ολοκληρώσει τη σεζόν με ακόμη πιο δυνατές εμφανίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η Λίβερπουλ εξακολουθεί να εξετάζει επιλογές για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τον Μίντε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.