Συνολικό ποσό 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθεί σε 39.962 δικαιούχους από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2026, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, οι καταβολές αφορούν παροχές, επιδόματα και εφάπαξ ενισχύσεις προς χιλιάδες ασφαλισμένους και ανέργους.

Από τον e-ΕΦΚΑ, στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ. Επιπλέον, από τις 14 έως τις 17 Απριλίου θα δοθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ, 12.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα λάβουν 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, ενώ 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.