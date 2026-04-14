Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναλυτική πρόγνωση για την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 δείχνει μεταβλημένο καιρό σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά.

Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στα νησιά του Ιονίου, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια αναμένονται 18-20 βαθμοί, στα δυτικά έως 25 και στις υπόλοιπες περιοχές 21-23 βαθμοί Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με τοπικές βροχές ή όμβρους το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με πιθανές βροχές από το απόγευμα, αρχικά στην ανατολική Πελοπόννησο. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς και άνεμοι 3-6 μποφόρ.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων το απόγευμα. Οι άνεμοι ανατολικοί 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνές, άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Αττική: Αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ. Θερμοκρασία 10-21 βαθμοί και άνεμοι ανατολικοί 3-4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές τη νύχτα. Θερμοκρασία 9-19 βαθμοί και άνεμοι ανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 15 Απριλίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και άνεμοι έως 8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 16 Απριλίου: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σκόνη από την Αφρική κυρίως στα νότια. Βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και σταθερή θερμοκρασία.

Παρασκευή 17 Απριλίου: Νεφώσεις και τοπικές βροχές, πιθανές καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα. Ενίσχυση βόρειων ανέμων έως 8 μποφόρ και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο 18 Απριλίου: Λίγες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη με τοπικές βροχές. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανές απογευματινές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.