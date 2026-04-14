Η ελληνική αγορά ακινήτων παρουσιάζει μια πολυδιάστατη εικόνα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και στοιχεία που σκιαγραφούν τόσο τη διεθνή της διάσταση όσο και την εσωτερική της δυναμική. Οι αναλύσεις αυτές επισημαίνουν τις βασικές τάσεις που καθορίζουν την πορεία του κλάδου και τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7,8%, έναντι 9,1% το 2024. Η αγορά παραμένει σε ανοδική τροχιά, αν και καταγράφει σημάδια σταδιακής επιβράδυνσης. Στο δ’ τρίμηνο του 2025, η ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,6%.

Αναλυτικότερα, η άνοδος των τιμών έφτασε το 5,9% στην Αθήνα, το 8% στη Θεσσαλονίκη και έως 10,5% στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτων.

Η θέση της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον

Στη διεθνή έκθεση ακινήτων MIPIM 2026 στις Κάννες, η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως επενδυτικός προορισμός με χαρακτηριστικά σπανιότητας. Κατά τη συζήτηση «Greece: Rare Earth Returns», ο Θεολόγος Μπόσδας, COO της CCRE Group, τόνισε ότι η χώρα δεν θεωρείται πλέον αγορά ανάκαμψης, αλλά περιουσιακό στοιχείο δύσκολο να αντικατασταθεί.

Η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα, η μείωση του κόστους δανεισμού και η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών έχουν περιορίσει σημαντικά το country risk premium, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στο «πώς και πού επενδύει κανείς».

Οι διεθνείς επενδυτές δίνουν έμφαση σε τρεις άξονες: θεσμική αξιοπιστία και σταθερότητα, δυνατότητα εκτέλεσης έργων χωρίς ασάφειες και ύπαρξη επενδυτικών προϊόντων με επαρκές μέγεθος και ρευστότητα. Η CCRE Group εκτιμά ότι η ελληνική αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου η αξία καθορίζεται από τη δομή, την ποιότητα και τη συνέπεια στην εκτέλεση.

Προσφορά και ζήτηση στην αγορά κατοικίας

Σε εγχώριο επίπεδο, τα στοιχεία του Uniko –του πρώτου ψηφιακού real estate οικοσυστήματος στην Ελλάδα, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου Qualco– σε συνεργασία με τον αναλυτή ακινήτων Ηλία Παπαγεωργιάδη, αποτυπώνουν έντονη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Στην Αττική, υπάρχει σημαντική έλλειψη ακινήτων μικρής επιφάνειας και αξίας κάτω των 100.000 ευρώ. Μέχρι το όριο των 200.000 ευρώ, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 70% της ζήτησης, το έλλειμμα παραμένει έντονο. Αντίθετα, για ακίνητα άνω των 200.000 ευρώ, η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση, δημιουργώντας ανισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των πολιτών και στις οικονομικές τους δυνατότητες.

Η ζήτηση από το εξωτερικό

Σύμφωνα με ανάλυση της Elxis – At Home in Greece, το ενδιαφέρον για άδεια διαμονής μέσω Golden Visa έχει μειωθεί κατά 83% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της αύξησης του ελάχιστου ορίου επένδυσης έως και τις 800.000 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλεται το προφίλ των αγοραστών.

Οι νεότεροι επενδυτές 30-45 ετών, που στόχευαν στη βραχυχρόνια εκμετάλλευση, υποχωρούν. Αντίθετα, ενισχύεται η παρουσία αγοραστών ηλικίας 45-60 ετών από τη Δυτική Ευρώπη, που αναζητούν ποιότητα ζωής και δευτερεύουσα κατοικία. Πρόκειται κυρίως για άτομα κοντά στη συνταξιοδότηση ή ήδη συνταξιούχους, οι οποίοι δεν βρίσκουν ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στις χώρες τους.

Την περίοδο 2024-2025, αυξήθηκε το μερίδιο των Ολλανδών αγοραστών κατά 16,7% και των Γάλλων κατά 6,3%, ενώ παραμένει υψηλό το ενδιαφέρον από Γερμανία, ΗΠΑ, Αγγλία και Καναδά. Αντίθετα, μειώθηκε κατά 4,2% η ζήτηση από το Βέλγιο.

Οι ξένοι αγοραστές προτιμούν νεόδμητα ή υπό κατασκευή ακίνητα, επιδιώκοντας σύγχρονες προδιαγραφές και χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τις χώρες προέλευσης. Στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας συγκαταλέγονται το χαμηλότερο κόστος ζωής και η εκτεταμένη ακτογραμμή.

Η ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης

Από τον Νοέμβριο του 2025, η Ελλάδα επέστρεψε σε θετική πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αυξήθηκαν από 1,4 δισ. ευρώ το 2023 σε 1,8 δισ. ευρώ το 2024 και σε 2,12 δισ. ευρώ στο δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 37%.

Συνολικά, από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο σταθερής διάρκειας έως πέντε χρόνια υποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 2,95%, καθιστώντας την Ελλάδα πέμπτη φθηνότερη χώρα της ευρωζώνης στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Νέα μοντέλα ιδιοκτησίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδύονται νέα μοντέλα απόκτησης ακινήτων, όπως η συνιδιοκτησία (fractional ownership), που κάνει την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την εταιρεία Owners. Το μοντέλο επιτρέπει την απόκτηση ποσοστού σε ακίνητα υψηλής αξίας, μειώνοντας το απαιτούμενο κεφάλαιο και προσφέροντας ευελιξία στη διαχείριση.

Η Ελλάδα θεωρείται αγορά με σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη της συνιδιοκτησίας, συνδυάζοντας ισχυρή τουριστική ζήτηση, αυξανόμενο ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες και υψηλή ζήτηση από ξένους αγοραστές. Περιοχές όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα και τα νησιά αποτελούν βασικούς πόλους έλξης, με τιμές ακόμη χαμηλότερες από άλλες ευρωπαϊκές ριβιέρες.

Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία σκιαγραφούν μια αγορά που εξελίσσεται σε πιο ώριμη φάση, προσελκύοντας ταυτόχρονα διεθνές και εγχώριο ενδιαφέρον. Η πορεία των τιμών, η διαφοροποίηση της ζήτησης και οι συνθήκες χρηματοδότησης διαμορφώνουν το νέο τοπίο της ελληνικής αγοράς ακινήτων.