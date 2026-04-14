Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Δύσης στοιχηματίζουν σε εξειδικευμένη τεχνολογία που επιτρέπει σε ηλεκτρικά οχήματα να κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα πριν απ’ τη φόρτιση. Τα ηλεκτρικά οχήματα με εκτεταμένη αυτονομία αποτελούν νέα κατηγορία ανάμεσα στα plug-in υβριδικά και τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Διαθέτουν έναν μικρό κινητήρα που λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, όπως και τα υβριδικά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καλύτερη απόδοση στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων από τα υβριδικά, λένε οι υποστηρικτές τους.

Εταιρείες όπως η Volkswagen, η Renault και η BMW είναι μεταξύ εκείνων που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία σε οδηγούς που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κάνουν την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Η Renault ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κατασκευάζει μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικά αυτοκίνητα βασισμένα σε νέα πλατφόρμα ειδικά για τέτοια οχήματα, η οποία θα προσφέρει 750 χιλιόμετρα αυτονομία για την πλήρως ηλεκτρική έκδοση και 1.400 χιλιόμετρα για όσα θα περιλαμβάνουν και τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας.

Τα στελέχη του κλάδου λένε ότι η τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας τους δίνει την ευελιξία να διαχειριστούν την αβεβαιότητα κυβερνητικών και ενεργειακών πολιτικών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την αυτονομία και τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης πυροδοτήσει το ενδιαφέρον για οχήματα με μεγαλύτερη αυτονομία.