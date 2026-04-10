Χαμηλά κρατάει τον πήχη των προσδοκιών η γερμανική κυβέρνηση για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με το Ιράν. Χαιρέτισε την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αλλά βλέπει «πολλές αβεβαιότητες», που μπορεί να ξαναβάλουν στο τραπέζι τη χρήση της βάσης στο Ράμσταϊν της Γερμανίας, κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις των Αμερικανών.

«Η Γερμανία θα συμβάλει με τα ενδεδειγμένα μέσα στη διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», διαβεβαίωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Το είδος των «ενδεδειγμένων μέσων» είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν Μερτς και Τραμπ στην τηλεφωνική τους συνομιλία μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της συμφωνίας με το Ιράν. Ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας τόνισε ότι «υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο την προστασία του άμαχου πληθυσμού στο Ιράν και την αποτροπή μιας σοβαρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης».

Η βασική εκτίμηση του Βερολίνου είναι ότι ακόμα και μια σταθερή εκεχειρία δεν θα εξαλείψει άμεσα τις συνέπειες το πολέμου, εκτός των άλλων και στις αγορές ενέργειας.

Στο επιτελείο του καγκελαρίου Μερτς δεν αναμένουν ταχεία πτώση στις τιμές των καυσίμων, θεωρούν ότι η διαδικασία κατάπαυσης του πυρός έχει «μεγάλες αβεβαιότητες». Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα απαιτηθεί χρόνος και δεν θα οδηγήσει «άμεσα στην επιστροφή στο status quo του Φεβρουαρίου». Εκτιμάται ότι θα είναι χρονοβόρα η επιστροφή της ναυσιπλοΐας στα επίπεδα προ του πολέμου και η σταθεροποίηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. «Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί επίσης χρόνος πριν δούμε σημαντικές μειώσεις τιμών», είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του καγκελαρίου.

«Στρατηγική ήττα» των ΗΠΑ

Ο κορυφαίος αναλυτής Κάρλο Μασάλα, από το πανεπιστήμιο της Μπούντεσβερ στο Μόναχο, θεωρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός «στρατηγική ήττα» για τις ΗΠΑ. Η διαβεβαίωση του Τραμπ ότι το Ιράν συμμορφώθηκε με όλες τις απαιτήσεις του αμερικανού προέδρου «σίγουρα δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Μασάλα στο γερμανικό ραδιόφωνο Ντόιτσλαντφουνκ. Τώρα, αναμένονται σκληρές διαπραγματεύσεις και το κομβικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είπε ο Μασάλα. Ενα αποδυναμωμένο καθεστώς στο Ιράν είναι πιο πιθανό ότι θα επιχειρήσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο μέλλον.

Η γερμανική κυβέρνηση ήταν από την αρχή του πολέμου εμφανώς επιφυλακτική, αρνήθηκε μαζί με τους ευρωπαίους συμμάχους, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία να συνδράμει τον Τραμπ στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η Γερμανία θα συνδράμει «όταν σιγήσουν τα όπλα», ήταν η γραμμή που ακολούθησε ο Μερτς, προκαλώντας για μία ακόμα φορά την μήνιν του Τραμπ. «Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανοικοδομήσαμε τη Γερμανία και τώρα η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι δικός τους πόλεμος και ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του τη Δευτέρα.

Η κλιμάκωση των απειλών από τον Τραμπ με ρητορική για «ζώα», «καθάρματα», και επιστροφή του Ιράν στην «εποχή του λίθου» καταδικάστηκε έντονα στο Βερολίνο. «Δεν είναι το είδος της γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιεί ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, ανεξάρτητα από το σε ποιον απευθύνεται», σχολίασε ο Γιούργκεν Χαρντ, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Χριστιανικής Ενωσης CDU/CSU, είναι δηλώσεις «βγαλμένες από την Αγρια Δύση». Η ερμηνεία του χριστιανοδημοκράτη πολιτικού είναι ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι προφανώς αρκετά απογοητευμένος από τις τελευταίες πέντε εβδομάδες αυτού του πολέμου με το Ιράν».

Η κρίσιμη βάση του Ράμσταϊν

Περισσότερο από τη ρητορική κλιμάκωση, εκείνο που απασχολούσε τις προηγούμενες ημέρες το Βερολίνο ήταν το περιεχόμενο των απειλών. Βομβαρδισμοί γεφυρών, υποδομών, σταθμών παραγωγής ενέργειας, συνιστούν για πολλούς έγκλημα πολέμου. Η Μεγάλη Βρετανία απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές της βάσεις για τέτοιες επιθέσεις. Στη Γερμανία είναι η κομβικής σημασίας για τις ΗΠΑ αεροπορική βάση στο Ράμσταϊν, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την προετοιμασία των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αποτρέπει το σενάριο αυτό για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα επανέλθει. «Εχουμε σαφές νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της βάσης Ράμσταϊν, όπως και αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου», λέει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός, Χαρντ.

Τον Ιούλιο του 2025 το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας είχε απορρίψει προσφυγή κατά της χρήσης της βάσης του Ράμσταϊν για βομβαρδισμούς μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Υεμένη. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση της βάσης και κατά του Ιράν, μολονότι ο καγκελάριος Μερτς απορρίπτει ενεργό συμμετοχή της Γερμανίας στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.