Η επιστολή παραίτησης συντάχθηκε στο Μοσχάτο, στις 3 Απριλίου, την ημέρα που έφτασαν στη Βουλή οι δύο πρώτες νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γαλάζιος γραμματέας έθεσε εαυτόν εκτός κομματικού γραφείου γιατί – όπως σημείωνε – το υπαγορεύει η ανάγκη «διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης». Επειδή, κατά τα γραφόμενά του, η αναφορά του ονόματός του στην υπόθεση «δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο σκιών ή αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης εις βάρος του συλλογικού μας έργου». Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα το γράμμα διέρρευσε και στον Τύπο. Ταυτόχρονα, διακινήθηκε πόσο εκτίμησε ο Πρωθυπουργός το γεγονός πως το νούμερο δύο της Πειραιώς ήταν ο πρώτος που παραιτήθηκε. Πόσο θετικά αξιολόγησε, δηλαδή, την απόφαση του Κώστα Σκρέκα να φύγει για να μην μπορεί η αντιπολίτευση να φωνάζει ότι το κόμμα της Ελλάδας 2.0 προτιμά να φτιάχνει το Δημόσιο «χεράτα».

Τι κι αν οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν πτοήθηκαν τελικά και το κατηγορούν για ρουσφετολαγνεία; Ο βουλευτής Τρικάλων επικύρωσε έτσι αυτό που πιστεύουν για εκείνον πολλοί ομοϊδεάτες του, κυβερνητικοί και κοινοβουλευτικοί: πως είναι «στρατιώτης της παράταξης».

Ενας ακόμη όρος με τον οποίο τον περιγράφουν είναι «τρεχαλατζής». Κατά γενική νεοδημοκρατική ομολογία, από τότε που βρέθηκε στην πιο νευραλγική για τα οργανωτικά του κόμματος καρέκλα, «πήγε σχεδόν παντού». Κι όχι μόνο έκανε τη μια περιοδεία μετά την άλλη (προκειμένου να θέσει τις τοπικές οργανώσεις σε εκλογική ετοιμότητα, όπως του είχε ζητήσει ο αρχηγός του όταν ανέλαβε καθήκοντα, πέρυσι τον Ιούνιο), αλλά «σε κάθε του επίσκεψη συναντούσε όλους τους κομματικούς, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο», όπως αναφέρει πηγή με γνώση όσων συμβαίνουν στον κεντροδεξιό μηχανισμό.

Σύμφωνα με μια αποτίμηση της ομολογουμένως σύντομης θητείας του, «ξύπνησε το κόμμα». Αυτό ισχυρίζονται όσοι δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της προκατόχου του στη θέση – σπεύδοντας, βέβαια, να προσθέσουν ότι αν η σύγκριση γινόταν με εκείνον που έτρεχε τη ΝΔ πριν από τη Συρεγγέλα (τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο), οι εντυπώσεις τους δεν θα ήταν τόσο καλές. Θα έμοιαζαν περισσότερο με την αίσθηση που αποκόμισαν απ΄ το πέρασμά του από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Και από την ανάποδη

Ο ένας χρόνος του εκεί συνοψίζεται από βιτριολικούς σχολιαστές σε μια συμβουλή προς τους καταναλωτές που είχε εκστομίσει από τηλεπλατό ενόψει Πάσχα. Επισημαίνοντας «ένα πιο βαρύ αρνί θα είναι πιο ακριβό από ένα πιο ελαφρύ, ένα πιο μικρό», αγνοώντας τον στοιχειώδη (και γνωστό σε κάθε ψήστη ή μάγειρα) κανόνα που θέλει τα μικρότερα να έχουν υψηλότερη τιμή κιλού λόγω της καλύτερης ποιότητάς τους, ο τότε υπουργός είχε φανερώσει πως δεν ήταν ο κατάλληλος για να κοπιάρει το μοντέλο επικοινωνίας που καθιέρωσε ο Αδωνις στο συγκεκριμένο πόστο.

Καθημερινές τηλεοπτικές εμφανίσεις, επιτόπιες αυτοψίες στα σουπερμάρκετ και λανσάρισμα των διαφόρων «καλαθιών» απλά μεγάλωναν τον αριθμό των πλάνων που επιβεβαίωναν ότι του λείπει η μιντιακή σπιρτάδα. Κι οδήγησαν, κατά μια ανάλυση, στο παρκάρισμά του στο κόμμα, σε έναν θώκο που δεν απέκτησε ποτέ στη ΝΔ τη βαρύτητα που είχε στο ΠΑΣΟΚ στα «ωραία χρόνια» του. Η δε ακρίβεια απλά εξελίχθηκε στο πρόβλημα με το σημαντικότερο πολιτικό κόστος για τους κυβερνώντες.

Μυημένος στα γαλάζια παρασκήνια θυμάται ότι στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών του 2024, την εποχή που το Μαξίμου έστελνε ανά την επικράτεια μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για να διαφημίσουν το κυβερνητικό έργο, αν και εθνοπατέρας του Κάμπου, είχε χρεωθεί την Ηπειρο. «Γιατί δεν κατάφερε να χτίσει το πολιτικό κεφάλαιο που απαιτείται για να απευθυνθεί κάποιος στο δύσκολο ακροατήριο της Θεσσαλίας, το οποίο ήταν οργισμένο μετά τον Ντάνιελ».

Η κριτική στο πρόσωπό του έχει διανθιστεί και με αιχμές περί «απραξίας του κόμματος». Αρκετοί μουρμούριζαν ότι τα μηνύματα της ΝΔ δεν φτάνουν καν στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα.

Ο Σκρέκας παραδέχτηκε μπροστά στην κάμερα πως έκανε την «εξυπηρέτηση» για την οποία ελέγχεται σε ψηφοφόρο της Αριστεράς. Κι ύστερα, επανέλαβε την μόνιμη επωδό των 11+2 νεοδημοκρατών αυτές τις μέρες. Η κομματική προτίμηση του πολίτη «δεν έχει καμία σημασία», είπε, αφού ο βουλευτής «έχει κι έναν ρόλο να ακούει την κοινωνία». Για τη φουκαριάρα τη ΝΔ και την κυβέρνησή της, λοιπόν, σήκωσε το τηλέφωνο – για να δείξει την ευαισθησία της σε υποστηρικτές άλλων κομμάτων. Αλλά, φευ, δεν σπαράζουν τα μέσα του εκλογικού σώματος.