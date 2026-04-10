Στο Ba1, από Ba2 προηγουμένως, αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s την πιστοληπτική ικανότητα και τις μακροχρόνιες καταθέσεις της CrediaBank, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση της φερεγγυότητας της τράπεζας και τα αναμενόμενα ισχυρότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της, ως αποτέλεσμα της οργανικής της ανάπτυξης και των εξαγορών της, ειδικά του 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, σημαντικό ρόλο έπαιξε η βελτίωση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας της CrediaBank και η πιστωτική της επέκταση, παρά το γεγονός ότι συνοδεύονται με αύξηση του κόστους. Η Moody’s αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» περαιτέρω αναβάθμισης της CrediaBank αν η απορρόφηση των στοιχείων της HSBC Μάλτας είναι επιτυχημένη και φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας.

Fuel Pass: πάνω από 800.000 οι αιτήσεις

Στις 800.000 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι αιτήσεις για το Fuel Pass, σε σύνολο τριών εκατομμυρίων δικαιούχων, με τα πρώτα χρήματα για όσους κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες να έχουν ήδη μπει στους λογαριασμούς. Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται για τα αυτοκίνητα σε 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τις μοτοσικλέτες είναι 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Νέο FSRU από την Atlantic SEE

Δύο διαφορετικές τοποθεσίες εξετάζει η Atlantic SEE για τη δημιουργία μίας ακόμη Μονάδας Πλεούμενης Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) για υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην έκδοση Platts του S&P Global Energy ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου. Μάλιστα, επισήμανε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες ώστε η παραγγελία της νέας υποδομής FSRU να γίνει το φετινό φθινόπωρο, ενώ είναι εν εξελίξει και οι σχετικές συζητήσεις με την κυβέρνηση για την αδειοδότηση της νέας μονάδας. Επιπλέον, είπε ότι μέσα στον Απρίλιο αναμένεται η υπογραφή νέας συμφωνίας παροχής LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, όμως προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των συμφωνιών με Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Ρουμανία.

Αύξηση στον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

Αυξητικές τάσεις έδειξε η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο, με τον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών να δίνει την ώθηση, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο Γενικός Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του Φεβρουαρίου παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024. Ο μέσος Γενικός Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά

Eλέγχους σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή, ιδίως σε μία περίοδο αυξημένης ζήτησης πραγματοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας της Αγοράς.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία της Αρχής ενισχύεται περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τιμοληψιών της Αρχής τη Μεγάλη Πέμπτη οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονταν στα σουπερμάρκετ από 11,49 – 11,90 ευρώ το κιλό και στις μεγάλες αγορές (π.χ. Βαρβάκειος) από 8,99 ευρώ το κιλό.